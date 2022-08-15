ການສັກຢາວັກຊີນ ຟາຍເຊີ ໃນ ສປປລາວ

A Chinese medical team in vaccination site in Luang Prabang Province, Laos, on May 10, 2021 (Nong Lichun - Xinhua via Getty Images)

A Chinese medical team in vaccination site in Luang Prabang Province, Laos, on May 10, 2021 (Nong Lichun - Xinhua via Getty Images) Source: Nong Lichun - Xinhua via Getty Images

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ສປປລາວ ຖຶກບຸກຣຸກໂດຍ ໂຄວິດ-19 ມາຊົ່ວຣະຍະນຶ່ງແລ້ວ ທີ່ໃນວັນທີ 17-6-21 ມີຄົນເປັນ ໂຄວິດ-19 ເຖິງປະມານ 2033 ຄົນແລ້ວທີ່ກໍທະວີຂຶ້ນຕລອດມາຢູ່. ສປປລາວ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວັກຍ ໂຄວິດ-19 ຈາກຕ່າງປະເທດມາກມາຍ ເຊັ່ນ ຈາກສະຫະປະຊາຊາດ (ໂຄແວກສ໌) ອອສເຕຼເລັຍ ສະຫະຣັດອະເມຣິກາ ແລະອື່ນໆ. ໃນຂະນະນີ້ ສປປລາວກຳັງຈາັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໂດຍໃຊ້ຢາ ຟາຍເຊີ ຈຳນວນນຶ່ງຢູ່.

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