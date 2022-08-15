ໜ້າທີ່ທຳອິດຂອງນາຍົກໃໝ່ ແລະ ສິ່ງທີ່ພັກທີ່ສູນເສັຍເລືອກຕັ້ງຕ້ອງເຮັດ.

Australian Prime Minister Anthony Albanese boards the plane to Japan.

Australian Prime Minister Anthony Albanese boards the plane to Japan to attend the QUAD leaders meeting in Tokyo, Source: AAP

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Anthony Albanese ໄດ້ເລີ້ມປະຕິບັດງານໃນຖານະນາຍົກຣັຖມົນຕີໃໝ່ ຂອງ ອອສເຕຣເລັຍ. ສ່ວນພັກຮ່ວມ Coalition ກຳລັງວິເຄາະ ຄວາມພ່າຍແພ້ໃນການເລືອກຕັ້ງປີນີ້. ໃຜຈະເປັນຜູ້ນຳໃໝ່ຂອງພັກ Liberal ແລະ ໃຜຈະເປັນຜູ້ນຳໃໝ່ຂອງພັກ National Party?

ທ່ານ Anthony Albanese ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕໍາແຫນ່ງເປັນ ນາຍົກຣັຖມົນຕີ ຄົນທີ 31 ຂອງ ອອສເຕຣເລັຍ- ຢ່າງບໍ່ໄດ້ເສຍເວລາ -ລາວກໍຂຶ້ນເຮືອບິນເພື່ອໄປປະຊຸມ ເທື່ອທໍາອິດຂອງລາວ.

ພັກ Coalition ຊຶ່ງຕອນນີ້ກໍໄດ້ກາຍເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານ ກໍາລັງພິຈາລະນາເຖິງອະນາຄົດຂອງຕົນ - ຊຶ່ງເລີ້ມມີການໂຍນຄວາມຜິດໃຫ້ກັນ - ແລະວິເຄາະວ່າມີຫຍັງຜິດເກີດຂຶ້ນໃນວັນເສົາ Krishani Dhanji ລາຍງານ

ດ້ວຍສັນຍາວ່າຈະໃຊ້ວິທີການໃຫມ່ຕໍ່ການເມືອງໃນ ອອສເຕຣເລັຍ- ທ່ານ Anthony Albanese ໄດ້ໂດດຂຶ້ນສູ່ ເວທີໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານໃນຖານະ ນາຍົກຣັຖມົນຕີ.

"ຂ້າພະເຈົ້າມີກຽດຢ່າງສູງ ແລະ ດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມ ທີ່ໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕໍາແຫນ່ງນາຍົກຣັຖມົນຕີ ຄົນທີ 31 ຂອງ ອອສເຕຣເລັຍ. ຊາວອອສເຕຣເລັຍໄດ້ເລືອກເອົາການປ່ຽນແປງ."

ຢືນຢູ່ຕໍ່ຫນ້າບໍ່ພຽງແຕ່ທຸງຂອງ ອອສເຕຣເລັຍ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໄດ້ຕື່ມທຸງຂອງ ຊາວ Aboriginal and Torres Strait Islander - ແລະ ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ຂອງເພິ່ນທີ່ຈະຍົກສູງເສີມແລະຂະຫຍາຍ ສຽງຂອງ ຣັຖສະພາ ໃນຣັຖທັມນູນ, ຮວມເຖິງຄວາມສໍາຄັນອື່ນໆ.

"ພວກເຮົາຈະຈັດຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂໍໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ. ແລະ ແນ່ນອນວ່າ ພວກເຮົາ ຈະສືບຕໍ່ຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີການຮັບຮູ້ ຣັຖທັມນູນຂອງປະຊາຊົນປະເທດທໍາອິດ, ຮວມທັງການອອກສຽງຕໍ່ຣັຖບານ."

ກ່ອນຫນ້ານີ້ ທ່ານ Anthony Albanese ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕໍາແຫນ່ງຮ່ວມກັບທີມທີ່ສໍາຄັນ ຂອງລາວ - ລວມທັງທ່ານ ຮອງ ນາຍົກຣັຖມົນຕີ Richard Marles, ຣັຖມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ Penny Wong, ທ່ານ Jim Chalmers ແລະ ຣັຖມົນຕີການເງິນ ທ່ານນາງ Katy Gallagher.

ນາຍົກຣັຖມົນຕີ ແລະ ຣັຖມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກໍາລັງເດີນທາງໄປຍັງ ໂຕກຽວ - ທ່ານ Anthony Albanese ກ່າວ ວ່າການເດີນທາງຈະເປັນສັນຍານເຖິງແຜນການນາໆຊາດຂອງ ຣັຖບານຊຸດໃຫມ່.

"ເພື່ອສົ່ງສັນຍານໄປຍັງໂລກວ່າ ມີຣັຖບານໃຫມ່ໃນອອສເຕຣເລັຍ ແລະມັນແມ່ນຣັຖບານທີ່ສະແດງເຖິງການປ່ຽນແປງ, ໃນແງ່ຂອງວິທີ ທີ່ພວກເຮົາຮັບມືກັບໂລກກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ."

ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ນໍາທີ່ສັນຍາວ່າຈະຍຸດຕິສົງຄາມດິນຟ້າອາກາດ - ອາດຈະຍັງມີການຕໍ່ຕ້ານບາງຢ່າງຢູ່.

ອະດີດຮອງນາຍົກຣັຖມົນຕີ Barnaby Joyce ກ່າວວ່າ ການສະຫນັບສະຫນຸນຕໍ່ Net Zero ໃນປີ 2050 ທີ່ ພັກຮ່ວມຣັຖບານໄດ້ໃຫ້ສັນຍາຫວ່າງ ປີກາຍນີ້ - ບັດນີ້ສາມາດໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຄືນໃຫມ່ໂດຍພັກຂອງທ່ານ.

"ເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈ ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າພວກເຮົາມີເປົ້າຫມາຍຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກໃນພັກ Nationals ໄດ້ມີໂອກາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະເວົ້າ ຢູ່ໃນຫ້ອງປະຊຸມພັກຂອງພວກເຂົາໃນສອງໃນສອງອາທິດໜ້າ. ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງ, ກໍຈະມີການສົນທະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທັງຫມົດ ແລະນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຈະຖິ້ມມັນ ຫລື ທ່ານຈະເກັບມັນໄວ້ຢູ່. ພວກເຮົາອະນຸຍາດໃຫ້ທຸກຄົນ ໃຫ້ກຽດແກ່ຫ້ອງຂອງພວກເຮົາ ທີ່ສະທ້ອນເຖິງສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບເຂດເລືອກຕັ້ງ ຂອງພວກເຂົາ."

ໃນຂະນະ ທີ່ພວກ Liberals ທຳການວິເຄາະກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຜິດໄປນັ້ນ - ຜູ້ນໍາຂອງ ພັກ Nationals ກໍເອົາໂຕອອກຫ່າງໄກ ຈາກການກ່າວໂທດ.

ນັກຂ່າວ: “ທ່ານເວົ້າວ່າມັນແມ່ນຄວາມຜິດຂອງພວກ Liberals ເອງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສູນເສຍບ່ອນນັ່ງຈໍານວນຫຼາຍ, ມັນບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບພັກ Nationals ແລະມັນເປັນພາລະຂອງພວກເຂົາພຽງຢ່າງດຽວບໍ່?”

JOYCE: “ນັ້ນແມ່ນການສົນທະນາສໍາລັບຄົນອື່ນ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ ພັກ Nationals ແມ່ນພັກຂອງພວກເຮົາເອງ"

ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ 'teal' ອິດສຣະ ('teal' independents)  - ຜູ້ທີ່ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມພວກ Liberals ຝ່າຍກາງຫຼາຍຄົນ - ໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງກ່ຽວກັບ ເລື້ອງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ຣັຖມົນຕີການຄັງ ຂອງ New South Wales, ແລະ Matt Keane ຂອງພັກ Liberal moderate - ໄດ້ບອກ ABC ວ່າ ພັກຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການເລືອກຕັ້ງ.

"ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສູນເສຍບ່ອນນັ່ງດຽວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະຫມັກ ຫລື ພັກຝ່າຍຂວາຂອງພັກ Liberal. ບ່ອນນັ່ງທັງຫມົດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍໄປນັ້ນແມ່ນເສຍໃຫ້ ແກ່ຜູ້ສະຫມັກທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ ໃຫ້ມີການກະທໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງ ດິນ ຟ້າ ອາ ກາດ ແລະການ ສະຫນັບສະຫນູນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມສະເຫມີພາບຂອງແມ່ຍິງ."

ນຶ່ງໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເສຍໃຫ້ 'teal' ອິດສຣະ ('teal' independents) ນັ້ນແມ່ນອະດີດ ຣັຖມົນຕີການຄັງ ທ່ານ Josh Frydenberg - ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍອມຮັບການພ່າຍແພ້ ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນຈັນ. ມັນໄດ້ສ້າງ ຄວາມແຕກແຍກ ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ ຝ່າຍກາງຂອງພັກ - ໃນຂະນະທີ່ຄໍາຖາມທີ່ກໍາລັງຈະມາເຖິງວ່າໃຜເປັນຜູ້ນໍາ.

ນິ້ວມືໄດ້ຊີ້ ໄປຫາທ່ານ Peter Dutton ຜູ້ອາວຸໂສທີ່ສຸດ ທີ່ຍັງເຫລືອຂອງ ພັກ Liberal - ຜູ້ທີ່ໄດ້ທ້າຊິງຕຳແໜ່ງກັບ ທ່ານ Malcolm Turnbull ໃນການເປັນຜູ້ນໍາກ່ອນ ການເລືອກຕັ້ງພາຍໃນພັກ ຊຶ່ງກໍແມ່ນ ທ່ານ Scott Morrison ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ.

ອະດີດຣັຖມົນຕີກະຊວງສຶກສາທ່ານ Alan Tudge ໄດ້ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານ - ທ່ານໄດ້ບອກ Sky News ວ່າ:

"Peter Dutton ຈະເປັນຜູ້ນໍາ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຄິດວ່າ ລາວຈະມີປະສິດທິພາບແທ້ໆ. ລາວເປັນບຸກຄົນທີ່ມີບຸກຄະລິກກະພາບອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ພ້ອມທັງມີປະສົບການອີກດ້ວຍ."

ອີກຊື່ຫນຶ່ງທີ່ກໍາລັງຖືກພິຈາລະນາ ອາດຈະແມ່ນອະດີດຣັຖມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ທ່ານນາງ Karen Andrews ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດການລົງແຂ່ງຕຳແໜ່ງຜູ້ນໍາ - ທ່ານນາງໄດ້ບອກ Sky News ວ່າ:

"ຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈວ່າບົດບາດໃດຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເພີ່ມຄຸນຄ່າທີ່ສຸດໃຫ້ກັບພັກແລະສະມາຊິກຂອງພັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເຊັ່ນດຽວກັນດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະພິຈາລະນາວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ ໃນສອງສາມມື້ຂ້າງໜ້າ."

ອີກບໍ່ດົນ ພັກກໍຈະປະຊຸມກັນເພື່ອຕັດສິນໃຈໃນເລື້ອງນັ້ນ.

ການນັບຄະແນນສຽງກໍຍັງດຳເນີນຢູ່ - ບັດເລືອກຕັ້ງທາງໄປສະນີ ຫລາຍພັນກໍຍັງເຂົ້າມາຢູ່ - ແຕ່ ຄະນະກັມການ ເລືອກຕັ້ງຂອງ ອອສເຕຣເລັຍໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກແຮງງານ ສາມາດຕັ້ງຣັຖບານສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ - ໂດຍມີພຽງແຕ່ສອງສາມບ່ອນນັ່ງ ທີ່ຍັງມີຄວາມສົງໄສຢູ່.

ທ່ານ Anthony Albanese ກ່າວວ່າ ຄນະຣັຖມົນຕີ ຂອງທ່ານ ຈະຖືກເລືອກ ແລະ ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕໍາແຫນ່ງ ໃນສັບປະດາຫນ້າ.

ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ   Krishani Dhanji ຂ່າວ SBS News,

ຜລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS  ພາກ ພາສາລາວ

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