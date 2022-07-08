ສຳພາດ ປະທານ ສສຊລ ໃນວັນ ອົພຍົບສາກົນ

ເນື່ອງໃນສັປດາ ອົພຍົບ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ຮອດ 27 ມີຖຸນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໃນອອສເຕຣເລັຍ ກໍມີການຈັດກິຈກັມຕ່າງໆ. ທີ່ສູນວັທນະທັມຂອງ ສມາຄົມສົ່ງເສີມ ຊຸມຊົນລາວກໍເຊັ່ນກັນ, ໃນວັນທີ 25 ຊຶ່ງກົງກັບວັນອາທິດ, ທາງສມາຄົມກໍມີກິຈກັມກ່ຽວກັບ ວັນອົພຍົບ ໂດຍມີ ພິທີທາງສາສນາໃນຕອນເຊົ້າ ຕໍ່ມາກໍແມ່ນພິທີກາງການ ໂດຍມີແຂກຮັບເຊີນທັງ ຈາກ Council, ສມາຄົມຂເມນ, ສມາຄົມ ຂແມຣ໌ ກຣອມ, ສມາຄົມ ວຽດນາມ ແລະ ສມາຄົມ ມຽນມາ.
ໃນມື້ນັ້ນຍັງມີການສະແດງທາງວັທນະທັມຂອງ ລາວ, ວຽດນາມ ແລະ ຂເມນ ນຳອີກ.
ນອກນັ້ນຍັງມີການເສວນາໃນຫົວຂໍ້: ປະສົບການຂອງຄົນອົພຍົບ ໂດຍມີ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເກືອບສິບຄົນ ແລະແຕ່ລະຄົນກໍໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງຕົນ ຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າມາຮ່ວມໄດ້ຟັງ.
ຫລັງຈາກພິທີທາງການເສັດສິ້ນລົງ ກໍມີການ ມ່ວນຊື່ນ ແບບເປັນກັນເອງ ແລະຜູ້ໄປຮ່ວມທຸກຄົນກໍຟ້ອນລຳ ກັນແບບສນຸກສນານ.
ວິທຍຸ SBS ພາກ ພາສາລາວ ໄດ້ມີໂອກາດ ສຳພາດ ທ່ານ ບຸນທັມ ວົງໄຊຍາ ປະທານ ສມາຄົມສົ່ງເສີມ ຊຸມຊົນລາວ ແລະທ່ານກໍໄດ້ໃຫ້ທັສນະຄະຕິກ່ຽວກັບການເປັນ ອົພຍົບ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕອນມາ ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ໃນ ອອສເຕຣເລັຍ ແລະຄວາມຫວັງທີ່ຈະເຫັນຄົນລາວ ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນອົພຍົບຫຼືບໍ່ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນປະເທດລາວ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຈະພາກັນຮັກສາ ພາສາລາວ ຂນົບທັມນຽມ ວັທນະທັມລາວ ແລະ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນຮັກສາຄວາມເປັນລາວໄວ້ບໍໃຫ້ ຖືກລົບລ້າງໄປຈາກ ແຜ່ນດິນນີ້.
ການສະແດງການຕີຣະນາດ ແລະຕີ ຂິມຂອງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ ຂເມນ ໃນວັນອົພຍົບສາກົນທີ່ ສູນວັທນະທັມ ລາວ, ຊິດນີ. Source: Sak Phoumirath
ພວກຫຼານໆ ຈາກໂຮງຮຽນລາວ ລ້ານຊ້າງກຳລັງຟ້ອນໃນງານ ວັນ ອົພຍົບສາກົນທີ່ ສູນ ວັທນະທັມລາວ ທີ່ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວ ຊິດນີ Source: Sak Phoumirath