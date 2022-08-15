ອົພຍົບທີ່ມີລາຍຣະອຽດສ່ວນໂຕບໍ່ຖຶກຕ້ອງ

Lodoe's ID documents

Lodoe's ID says she was born in 1979. Source: SBS News

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ວັນເດືອນປີເກີດສຳຮັບບາງຄົນອາດບໍ່ສຳຄັນເພາະມັນເປັນໂຕເລກ ທີ່ບົ່ງບອກອາຍຸຊື່ໆແຕ່ສຳຮັບຄົນໂລກຕາເວັນຕົກແລະອອສເຕຼເລັຍ ແລ້ວມັນສຳຄັນທັງກໍອຳມັນໄວ້ເພາະບໍ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮູ້ວ່າໂຕເອງເຖົ້າ ແກ່ປານໃດ. ນອກນັ້ນມັນກໍເປັນຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕທີ່ສຳຄັນເພາະມັນບົ່ງບອກວ່າເຮົາ ແມ່ນໃຜ. ຕົວຢ່າງເມື່ອເຮົາໄປໂຮງໜໍຫຼືໂຮງພະຍາບານເຮົາຈະຖຶກ ຖາມເອົາວັນເດືອນປີເກີດ. ນີ້ກໍເພື່ອຢັ້ງຢຶນໃຫ້ແນ່ແທ້ວ່າເຮົາແມ່ນໃຜຢ່າງຕົງທ່ຽງແນ່ນອນ. ແນ່ນອນລາວນອກບາງທີຜານ ຕ.ມ. ມາກ່ອນອາດມີວັນເດືອນປີ ເກີດບໍ່ຖຶກຕ້ອງ. ບາງຄົນກໍຖຶກແຕ່ງໃຫ້ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເກີດເມື່ອໃດ. ບາງຄົນຫົວດີ ຢ້ານບໍ່ໄດ້ໄປຢູ່ປະເທດທີ່ສາມກໍຫຼຸດອາຍຸລົງ. ນີ້ພາໃຫ້ມີບັນຫາໃນການໄປບຳນານເພາະໂຕເອງອ່ອນລົງຫຼາຍປີແຕ່ ອາຍຸແທ້່ີທເຖົ້າສູ້ກັບວຽກງານແລະອາການໃນດ້ານສຸຂພາບບໍ່ໄດ້... ໃນອອສເຕຼເລັຍມີອົພຍົບຄົນ ຕີເບັດ ມາກມາຍເປັນດັ່ງທີ່ເວົ້າມາ ນັ້ນແລະກຳລັງພາກັນໄປແປງລາຍຣະອຽດສ່ວນໂຕຂອງພວກຂະ ເຈົ້າໃຫ້ຖຶກຕ້ອງກັບອາຍຸອັນຈິງແທ້ຂອງພວກຂະເຈົ້າ... ແຕ່ລາວເຮົາເດ້?...

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