ມີການຕ້ອງການຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອບາງປະເທດປະເຊີນກັບ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໜ່.

Empty vials of Moderna COVID-19 vaccines. Australia has secured another 25 million doses.

Moderna has announced it will supply Australia with 10 million doses of its vaccine this year, and another 15 million next year. Source: AAP

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ປະເທດອັງກິດແລະສະຫະພັນຢູໂລບເວົ້າວ່າພວກເພີ່ນຊອກຫາວວິທີ່ທາງ ເພ່ືອປະສານກັນຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັນກ່ຽວກັບການບໍ່ຣິການຢາ ວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 . ຄວາມຕ້ອງການຢານັ້ນທະວີຂຶ້ນໃນບາງປະເທດຂອງຢູໂລບທີ່ມີການປະ ສົບກັບການແຜາຣະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19. ໃນພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໂຄວິດ-19 ກໍປ່ຽນຕົນປ່ຽນໂຕໄປເປັນສາຍພັນໃໜ່ ໂດຍມີນັກວິທຍາສາດກວດເບິ່ງວ່າຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຕໍ່ຕ້ານສາຍພັນ ໃໜ່ໄດ້ບໍ່?

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