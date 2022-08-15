ມີການຕ້ອງການຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອບາງປະເທດປະເຊີນກັບ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໜ່.
Moderna has announced it will supply Australia with 10 million doses of its vaccine this year, and another 15 million next year. Source: AAP
ປະເທດອັງກິດແລະສະຫະພັນຢູໂລບເວົ້າວ່າພວກເພີ່ນຊອກຫາວວິທີ່ທາງ ເພ່ືອປະສານກັນຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັນກ່ຽວກັບການບໍ່ຣິການຢາ ວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 . ຄວາມຕ້ອງການຢານັ້ນທະວີຂຶ້ນໃນບາງປະເທດຂອງຢູໂລບທີ່ມີການປະ ສົບກັບການແຜາຣະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19. ໃນພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໂຄວິດ-19 ກໍປ່ຽນຕົນປ່ຽນໂຕໄປເປັນສາຍພັນໃໜ່ ໂດຍມີນັກວິທຍາສາດກວດເບິ່ງວ່າຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຕໍ່ຕ້ານສາຍພັນ ໃໜ່ໄດ້ບໍ່?
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