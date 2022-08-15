ອາຫານທະເລໄທຍ໌ໃນ ສປປລາວ ກຳລັງມີຊີວິດຊີວາຂຶ້ນໃໜ່

A restaurant clerk rests at a Chinese restaurant in Vientiane in Feb. 11, 2020. Laos locked down its capital and closed its international borders to most traffic Thursday, April 22, 2021 (AAP image - Kyodo News via AP)

A restaurant clerk rests at a Chinese restaurant in Vientiane in Feb. 11, 2020. Laos locked down its capital and closed its international borders to most traffi Source: AAP image - Kyodo News via AP

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ອາຫານທະເລໄທຍ໌ເປັນອຸສຫະກັມອັນໃຫຍ່ໂຕອັນນຶ່ງແລະຖຶກຂາຍສົ່ງໄປຍັງ ຫຼາຍປະເທດຂອງໂລກນີ້ດັ່ງ ສະຫະຣັດແລະອອສເຕຼເລັຍເປັນຕົ້ນ ຕລອດເຖິງ ໄປຍັງປະເທດ ສປປລາວ ທີ່ບໍ່ມີທະເລ. ແຕ່ບໍ່ນານກ່ອນນີ້ ຍ້ອນເຫດຜົນກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ສປລລາວ ຕ້ອງຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ອາຫານທະເລຈາກປະເທດໄທຍ໌ເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນລາວ. ນັ້ນພາໃຫ້ມີການເຈຣະຈາກັນຢ່າງຍືດຍາວແລ້ວຕົກລົງກັນໄດ້ໃຫ້ອາຫານນັ້ນ ເຂົ້າໄປໃນລາວໄດ້ໃໜ່ ທີບັດນີ້

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