ຣັດວິກຕໍເຣັຍ ລ໋ອກດາວ ເປັນຄັ້ງທີສີ່

Victoria is in its fourth COVID-19 lockdown

Victoria is in its fourth COVID-19 lockdown Source: AAP

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ເປັນຄັ້ງໃໜ່ອີກ ຣັດວິກຕໍເຣັຍ ລ໋ອກດາວ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ໂຄວິດ-19. ນີ້ແມ່ນແຕ່ 23 ໂມງ 59 ນາທີ ຂອງວັນພະຫັດ ທີ 28 ພຶດສະພາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຍ້ອນທີ່ໃນວິກຕເຣັຍມີຄົນເປັນ ໂຄວິດ-19 ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງ ໄວ ເປັນ 26 ຄົນແລ້ວ ແລະມີບໍ່ຕ່ຳກ່ວາ 150 ຫົນແຫ່ງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກັບ ພະຍາດດັ່ງກ່ວາ. ທຸກຄົນທີ່ເປັນ ໂຄວິດ-19 ນັ້ນແມ່ນເປັນຊະນິດ ສາຍພັນອິນເດັຍ ທີ່ເປັນ ອັນທີ່ຕິດແປດກັນໄດ້ງ່າຍກ່ວາ. ຈາກ 26 ຄົນທີ່ເປັນນັ້ນຄົນນຶ່ງຖຶກພະຍາບານໂຕຢ່າງໜັກໜ່ວງຢູ່.

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