ຣັດວິກຕໍເຣັຍ ລ໋ອກດາວ ເພີ້ມ 10 ມື້

An Indian volunteers is seen near burning pyre during a mass funeral of Covid-19 victims at a ceremony in New Delhi, India, May18, 2021 (AAP)

An Indian volunteers is seen near burning pyre during a mass funeral of Covid-19 victims at a ceremony in New Delhi, India, May18, 2021 (AAP) Source: AAP

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ລ໋ອກດາວ ໃນຣັດວິກຕໍເຣັຍທີ່ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນມື້ອື່ນນີ້ ທີ 03 ມິຖຸນາ 2021 ຖຶກຕໍ່ດົນນານຕື່ມນຶ່ງສັບປະດາ ຄືຮອດ 23 ໂມງ 59 ນາທີ ຂອງວັນພະຫັດ ທີ 10 ມິຖນາ 2021. ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນທີ່ທາງການວິກຕໍເຮັຍຍັງຫ່ວງໄຍກັບການຣະບາດຕິດແປດ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໜ່ທີ່ດຸ ເຄືອນທີ່ໄດ້ໄວຫຼາຍ ແລະຕິດແປດກັນໄດ້ງ່າຍ ກ່ວາເກົາມາກມາຍຫຼາຍເທົ່າ. ສາຍພັນໃໜ່ນັ້ນ ໄດ້ຊື່ວ່າ ກາບປາ. ມັນແມ່ນຫັຍງກັນແທ້?

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