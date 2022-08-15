ທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ປາກເຊ
01-01-2001, A car drives down the highway near the village of Tad Lo in the Bolovens Plateau in Southern Laos (Photo by Ben Davies - LightRocket via Getty Image Source: Ben Davies - LightRocket via Getty Images
ເສັນທາງ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ເປັນເສັ້ນທາງດ່ວນຣະຫ່າງສອງເມືອງດັ່ງກ່າວທີທຸຣະກິດ ໃນ ສປຈີນ ເປັນເຈົ້າຂອງ. ໃນເວລານີ້ພັກຣັຖກຳລັງຈະສ້າງເສັ້ນທາງນັ້ນອີກຣະຫ່ວາງ ວຽງຈັນ-ປາກເຊ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ເປີດເຜີນວ່ານັ້ນຈະຕົກເປັນເງິນເປັນຄຳຫຼາຍປານໃດແລະ ສປປລາວ ຈະມີເງິນສ້າງມັນ ຂຶ້ນບໍ່ຫຼືຈະຢືມເງິນມາຈາກໃສເພື່ອສ້າງ.
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