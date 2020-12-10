ວັນຊາດ ສປປລາວ ມີຄວາມໜາຍຫັຍງສຳຮັບທ່ານ?
Laotian and Communist flags on a square in Vientiane (MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images) Source: MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images
ວັນອັງຄານ ທີ 2 ທັນວາ 1915 ເປັນວັນອັນສຳຄັນອັນນຶ່ງໃນໂລກນີ້ ໂດຍສະເພາະແຮງສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພັກຣັຖຄອມມຸຍນິສຕ໌ໃນຜື້ນແຜ່ນ ດິນລາວແລະຄົນທີສນັບສນູພວກເພ່ີນແລະຣະບົບຣະບອບສັງຄົມນິຍົມ ຄອມມຸຍນິສຕ໌ໃນ ສປປລາວ. ປີນີ້ 2020 ເປັນປີທີ່ 45 ທີພະຣາຊອາຈາຈັກລາວຖຶກກືນກິນໂດຍຄອມ ມຸຍນິສຕ໌ໃນລາວ. ສປປລາວ ກ້າວມາໄກເຖິງດັ່ງທີ່ຄົນທັງຫຼາຍເຫັນໄດ້ 45 ປີແລ້ວ ແຕ່ວັນ ຊາດ ຄັງຄານ ທີ 2 ທັນວາ 1975 ມັນມີຄວາມໜາຍຫັຍງສຳຮັບທ່ານ?
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