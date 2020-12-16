ຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍຈະໄປຕ່າງປະເທດໂດຍມີເສຣີພາບເມື່ອໃດ?

The Prime Minister has announced unprecedented restrictions on all travel overseas as part of a range of measures to slow the spread of COVID-19. (SBS)ister has announced unprecedented restrictions on all travel overseas. (SBS)

The Prime Minister has announced unprecedented restrictions on all travel overseas as part of a range of measures to slow the spread of COVID-19. (SBS) Source: SBS

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ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກນີ້ເລີ້ມສັກຢາກັນ ໂກວິດ-19 ໃຫ້ປວງຊົນຂຶ້ນແລ້ວ. ອອສເຕຼເລັຍກໍຈະກະທຳເຊັ່ນນັ້ນພາຍໃນເດືອນມີນາປີ 2021. ັອອສເຕຼເລັຍຊື້ຢາວັກຊີນກັນ ໂກວິດ-19 ຈາກຫຼາຍບໍ່ຣິສັດແລ້ວ ຫຼາຍລ່ານຫຼອດ. ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍກໍຈະບົ່ງວາງກົດເກນສຳັຮບຄົນໃນອອສເຕຼ ເລັຍຈະມາຈະໄປຕ່າງປະທດດ້ວຍ. ວ່ານີ້ຄົງຖຶກກະທຳຂຶ້ນໃນເກືອນມີນາປີນີ້. ຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍຈະມາຈະໄປຕ່າງປະເທດໂດຍມີອິສຣະພາບບໍ່?

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