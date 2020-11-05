ດ້ວຍເຫດໃດເດັກນ້ອຍມົ້ງອອສເຕຼເລັຍສູນເສັຍພາສາເຄົ້າຢ່າງວ່ອງໄວ? ເດັກລາວເດ້?

Tcheu Siong's solo art exhibition 2020 in Australia

Thongsy Xiong and Tcheu Siong posed infront of Ms Siong's art-Chao and the three gods Source: SBS Hmong

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ສຳພາດທ່ານ ປອ. ແຄຣີ ລີ : ມົ້ງຈາກຜື້ນແຜ່ນດິນລາວປົບຣົບໜີຈາກຄ້ອນກັນກ່ຽວລັ່ນທັບຫົວ ມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍແຕ່ວັນທີ 19 ມີນາ 1976 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ໃນເວ ລານີ້ພົນລະເມືອງຂອງພວກຂະເຈົ້ານັ້ນມີຢູ່ປະມານສີ່ພັນຄົນ ກະຈູ້ ກະຈາຍກັນໄປໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງອອສເຕຼເລັຍ... ໃນນັ້ນມີເດັກນ້ອຍມົ້ງທີ່ສູນເສັຍພາສເຄົ້າຂອງພວກຂະເຈົ້າ ຄືພາສາ ມົ້ງ ຢ່າງວ່ອງໄວແທ້ໆ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນຫັຍງແລະຈະແກ້ໄຂໄດ້ແບບໃດ? ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ລ າ ວ ເ ດ້ ???

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