ດ້ວຍເຫດໃດເດັກນ້ອຍມົ້ງອອສເຕຼເລັຍສູນເສັຍພາສາເຄົ້າຢ່າງວ່ອງໄວ? ເດັກລາວເດ້?
Thongsy Xiong and Tcheu Siong posed infront of Ms Siong's art-Chao and the three gods Source: SBS Hmong
ສຳພາດທ່ານ ປອ. ແຄຣີ ລີ : ມົ້ງຈາກຜື້ນແຜ່ນດິນລາວປົບຣົບໜີຈາກຄ້ອນກັນກ່ຽວລັ່ນທັບຫົວ ມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍແຕ່ວັນທີ 19 ມີນາ 1976 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ໃນເວ ລານີ້ພົນລະເມືອງຂອງພວກຂະເຈົ້ານັ້ນມີຢູ່ປະມານສີ່ພັນຄົນ ກະຈູ້ ກະຈາຍກັນໄປໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງອອສເຕຼເລັຍ... ໃນນັ້ນມີເດັກນ້ອຍມົ້ງທີ່ສູນເສັຍພາສເຄົ້າຂອງພວກຂະເຈົ້າ ຄືພາສາ ມົ້ງ ຢ່າງວ່ອງໄວແທ້ໆ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນຫັຍງແລະຈະແກ້ໄຂໄດ້ແບບໃດ? ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ລ າ ວ ເ ດ້ ???
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