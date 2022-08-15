ອາຊຽນ ຈະປຶກສາກັນກ່ຽວກັບວິກິດການເມືອງພະມ້າບໍ່?
Vietnam's Foreign Minister Pham Binh Minh addresses a live video conference during the ASEAN-US Ministerial Meeting . (NHAC NGUYEN - AFP via Getty Images) Source: NHAC NGUYEN - AFP via Getty Images
ພາຍຫຼັງການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດພະມ້າຈົບສິ້ນລົງໄປຊົ່ວຣະຍະນຶ່ງແລ້ວ ກອງກັບພະມ້າຢຶດອຳນາດການປົກແລ້ວເກິດມີການປະທ້ວງກອງທັບ ພະມ້າໃນປະເທດພະມ້າແລະໃນຂັ້ນສາກົນນາໆຊາດ. ບັດນີ້ປະທານ ອາຊຽນ ຮຽກໃຫ້ສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຈ່ົ່ງປະຊຸມປຶກສາຫາ ລືກັນກ່ຽວກັບວິກິດການເມືອງພະມ້າ ແຕ່ກອງປະຊຸມນັ້ນຈະມີຂຶ້ນບໍ່?
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