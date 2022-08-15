ອາຊຽນ ຈະປຶກສາກັນກ່ຽວກັບວິກິດການເມືອງພະມ້າບໍ່?

Vietnam's Foreign Minister Pham Binh Minh addresses a live video conference during the ASEAN-US Ministerial Meeting . (NHAC NGUYEN - AFP via Getty Images)

Vietnam's Foreign Minister Pham Binh Minh addresses a live video conference during the ASEAN-US Ministerial Meeting . (NHAC NGUYEN - AFP via Getty Images) Source: NHAC NGUYEN - AFP via Getty Images

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

ພາຍຫຼັງການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດພະມ້າຈົບສິ້ນລົງໄປຊົ່ວຣະຍະນຶ່ງແລ້ວ ກອງກັບພະມ້າຢຶດອຳນາດການປົກແລ້ວເກິດມີການປະທ້ວງກອງທັບ ພະມ້າໃນປະເທດພະມ້າແລະໃນຂັ້ນສາກົນນາໆຊາດ. ບັດນີ້ປະທານ ອາຊຽນ ຮຽກໃຫ້ສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຈ່ົ່ງປະຊຸມປຶກສາຫາ ລືກັນກ່ຽວກັບວິກິດການເມືອງພະມ້າ ແຕ່ກອງປະຊຸມນັ້ນຈະມີຂຶ້ນບໍ່?

Share

Latest podcast episodes

hiroshima atomic bomb 1945 war

ຄົບຮອບ 77 ປີທີ່ລະເບີດປະຣະມານູຖືກຖິ້ມໃສ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

Xiao Qian to be China’s ambassador to Australia

ການຊ້ອມຣົບຢ່າງໃຫຍ່ຂອງຈີນໃກ້ກັບໄຕ້ຫວັນ

Cannabis

ການທ່ອງທ່ຽວໄທ ແລະ ກັນຊາ

People walk past a billboard welcoming Nancy Pelosi, in Taipei, Taiwan

ປະຕິກິຣິຍາຂອງຈີນ ຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນຂອງ Nancy Pelosi