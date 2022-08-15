ອອສເຕຼເລັຍຈະວາງຈຳນວນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍໄວ້ໃນອົປມານ 21-22 ບໍ່?
Semi trailers and concrete bollards are used to block streets around Pitt Street Mall, George Street and Elizabeth Streets at Sydney CBD, Dec 2017. Source: AAP
ຈຳນວນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍຢ່າງຖາວອນຕົກຕ່ຳລົງມາກມາຍ ໃນຣະຍະວິກິດ ໂຄວິດ-19 ຈົນເຖິງຂັ້ນຫຼົບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຕໍ່ແຕ່ພາຍຫຼັງສົງ ໂລກ5ັງທີສອງ. ນັ້ນເປັນການເສັຍຫາຍເສຖກິດອອສເຕຼເລັຍມາກມາຽໂດຍມີວິກິດຂາດເຂີນລູກ ຈ້າງທີ່ຄວາມສ່ຽວຊານແລະການເຕີບໂຕຂອງມົນລະເມືອງຄົງຈະລ້າຊາລົງໃນອານາຄົດ. ຜູ້ສ່ຽວຊານທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ເສຖກິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍແຕ່ສວນ ປະກອບຂອງວັທນະທັມຂອງສັງຄົມອອສເຕຼເລັຍນຳດ້ວຍ.
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