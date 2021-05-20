ທ່ານຈະໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນ ໂກວິດ-19 ແກ່ທ່ານບໍ່?

A mass vaccination hub at the Royal Exhibition Building in Melbourne, Wednesday, April 21, 2021

A mass vaccination hub at the Royal Exhibition Building in Melbourne, Wednesday, April 21, 2021. Source: AAP/Luis Ascui

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ຄົນມາກມາຍໃນອອສເຕຼເລັຍຖຶກສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວໂດຍມີ ຄວາມປອດພັຍແຕ່ມີກໍຫຼາຍຄົນໄດ້ປະເຊີນກັບອາການຂ້າງຄຽງບາງຢ່າງແດ່ ເຖິງຂັ້ນຕາຍຍ້ອນນຶ່ງລາຍກໍມີແລ້ວ (ອີງຕາມຂ່າວໃນອອສເຕຼລັຍ). ທາງການສາທາຣະນະສຸກຂັ້ນຣັດແລະປະເທດອອສເຕຼເລັຍໃຫ້ຄຳໜັ້ນໃຈວ່າ ຢາວັກຊີນ ໂຄວິ-19 ເປັນຢາທີ່ປອດພັຍແລະມີຜົນດີກ່ວາຜົນເສັຍຫາຍ. ເຖິງແນວໃດກະຢ່າ ຄົນມາກມີຄວາມລັ່ງເລໃຈຈະໄປໃຫ້ສັກຢາດັ່ງກ່ວາຢູ່ ດັ່ງ ການສຳພາດຄົນລາວເຮົາສອງທ່ານດ່ັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

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