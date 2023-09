Austrália e Portugal com boa cotação no Festival da Canção da Eurovisão

A multi-instrumentista, compositora e vocalista portuguesa Mariana Brito da Cruz Forjaz Secca, conhecida profissionalmente como MARO construiu um grande número de seguidores nos últimos quatro anos tanto em sua carreira solo quanto como cantora.





Parte da banda de folk progressivo BAERD, MARO conquistou o direito de representar Portugal através da vitória no concurso anual do Festival da Canção, vencendo tanto o voto do público como o voto do júri. Ela concorre com a música Saudade Saudade.





Pela Austrália, Sheldon Riley, tem uma voz impressionante. Sheldon ganhou seu lugar como nosso representante australiano com uma performance imponente de Not The Same.