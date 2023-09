De Whindersson Nunes a KondZilla: o que o Youtube brasileiro tem a ensinar aos australianos

Gabriela Lunardi, de Brisbane, conduziu um interessante estudo sobre as diferenças do conteúdo midiático entre Brasil e Austrália, com foco no YouTube e nas grandes emissoras de televisão do Brasil.





Natural de Porto Alegre, no Rio Grande Sul, Gabriela completou um doutorado em Mídia e Cultura brasileira, pela QUT, a Universidade de Tecnologia de Queensland. A brasileira Gabriela Lunardi estudou o YouTube brasileiro e as diferenças midiáticas entre Austrália e Brasil. Source: Gabriela Lunardi/Supplied Ela conta como surgiu o interesse pelo assunto.





“A relação dos australianos com a televisão é um pouco mais distante e não tão intensa como é a do brasileiro. O Brasil é dos países do mundo que mais assiste televisão. Isso me despertou a curiosidade de como os canais audiovisuais de internet funcionam em um país onde a televisão é ainda tão forte. Esse foi meu interesse de focar no YouTube e nas diferenças entre Brasil e Austrália”. Segundo Gabriela, a relação do público brasileiro com a televisão é muito mais forte e intensa do que a do australiano. Source: Moment RF Em sua pesquisa, Gabriela notou que a mídia brasileira é muito mais focada em conteúdos locais, enquanto a televisão australiana tem menos espaço para conteúdos domésticos e conta com forte influência britânica e norte-americana.





Gabriela também pesquisou diversos canais brasileiros no YouTube, incluindo grandes nomes como Whinderson Nunes e KondZilla. Ela conta que o funk e a cultura de periferia são assuntos em alta nos canais do YouTube com crescente popularidade no Brasil.

“Esses grupos que não estão sendo representados tão fortemente na televisão estão aparecendo com muita força no YouTube. Então, aí eu vi essa relação. Existe a demanda por esses conteúdos e isso está aparecendo no YouTube.”





Gabriela deu dicas também de como oferecer um conteúdo atrativo no YouTube.





“Se eu pudesse dar uma dica para quem está começando no YouTube aqui na Austrália, eu diria para primeiro fazer uma pesquisa sobre o que já está bombando na internet e o que já está saturado de assuntos. Mesmo que seja um assunto já tenha bastante vídeos sobre, se você acha que tem algum tópico dentro desse assunto que não foi falado ainda e que vale pena investigar e focar nisso. Mas, também às vezes é estar no lugar certo e na hora certa.”