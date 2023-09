Eurovision: ‘O voto emocional, político, deu triunfo à Ucrânia’

O fator emocional da guerra levou os votantes na Europa e na Austrália a darem à Ucrânia o triunfo no Eurovision Song Contest de 2022. Triunfo claramente politico.





O júri técnico em cada um dos 25 países apurou um ranking muito diferente para a qualidade das canções. No pódio Reino Unido, Suécia e Espanha.





Depois a Ucrânia, então em 4º lugar com Portugal logo a seguir, 5º na apreciação técnica, depois Grécia, Itália, Países Baixos e em 9º lugar entre 25 países, a Australia.





Seguiu-se o televoto e tudo mudou. A Ucrânia, com um hino à resistência, recebeu 440 votos no televoto, atingiu 631 e impos-se a todos.





Triunfo da Kalush Orchestra com uma canção que junta hip-hop, rap e sons tradicionais.





No 2º lugar o Reino Unido, no 3º Espanha.





Portugal, representado por Saudade, Saudade , na voz de MARO, acompanhada por Beatriz Pessoa, Beatriz Fonseca, Carolina Leite, Diana Castro e Milhanas ficou em quinto lugar do voto do júri profissional, com 171 pontos, e teve 36 pontos do voto popular, totalizando 207.





“Artista incrível, canção incrível”, comentou Laura Pausini, uma das apresentadoras, ao anunciar os pontos finais.





Há estranhezas: A Alemanha teve zero pontos do júri profissional, seis do voto popular, enquanto a Suíça teve zero pontos do voto popular, 78 do voto do júri profissional.





A Austrália tambem ficou a perder com o voto popular: estava em 9º lugar no voto de especialistas, baixou para 15º no televoto.





Resultado final do Eurovisão 2022:





Ucrânia — 631 Reino Unido — 466 Espanha — 459 Suécia — 438 Sérvia — 312 Itália — 268 Moldávia — 253 Grécia — 215 Portugal — 207 Noruega — 182 Países Baixos — 171 Polónia — 151 Estónia — 141 Lituânia — 128 Austrália — 125 Azerbaijão — 106 Suíça — 78 Roménia — 65 Bélgica — 64 Arménia — 61 Finlândia — 38 República Checa — 38 Islândia — 20 França — 17 Alemanha — 6