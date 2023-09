Ex-craque Jonas detido no aeroporto de Lisboa em operação fiscal da justiça tributária

É, o antigo futebolista e ídolo da torcida do Benfica Jonas foi esta segunda-feira de manhã intercetado à chegada ao aeroporto de Lisboa proveniente do Brasil, depois de um alerta no controlo de passaportes relacionado com questões tributárias.





Quando o ex-futebolista brasileiro entregou o passaporte para controlo pelos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do aeroporto de Lisboa foi ativado um alerta emitido pela Autoridade Tributária (AT).





O antigo futebolista, agora com 38 anos, é um dos arguidos da operação 'Fora de Jogo' no âmbito do qual está sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.





A operação ‘Fora de Jogo’ levou, em 4 de março de 2020, à constituição de 47 arguidos, 24 pessoas coletivas e 23 pessoas singulares, após buscas em várias entidades ligadas ao universo do futebol.





Entre os arguidos contam-se jogadores de futebol, agentes ou intermediários, advogados e dirigentes desportivos.





Em causa estão, segundo a Procuradoria Geral da República de Portugal “suspeitas da prática de factos suscetíveis de integrarem crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais".