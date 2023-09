Futebol, soccer ou footy? Conheça os diferentes 'futebóis' jogados na Austrália

Seja muito bem-vindo a mais um episódio do “Como é a vida na Austrália?” , da SBS em português .





Neste episódio vamos falar sobre a cultura do esporte na Austrália e os esportes mais populares do país.

O esporte é uma parte importante da cultura e da identidade nacional da Austrália. Seja como praticante ou como torcedor, a Austrália tem uma cultura esportiva profissional muito diversificada em comparação com o resto do mundo. Seja qual for sua preferência, encontrará jogadores, equipes e torneios para acompanhar e torcer.

Falamos sobre os diferentes tipos de 'futebóis' praticados na Austrália, assim como as extremamente populares corridas de cavalos, além do críquete, tênis e rugby.





Neste episódio contamos com a participação do ex-craque do São Paulo, Mineiro, do ídolo do Sydney FC, Bobô, além do docente da Western Sydney University, em Nova Gales do Sul, o brasileiro Jorge Knijnik.





Clique no botão “play” na imagem que abre este artigo ou ouça no seu agregador de podcasts favorito.