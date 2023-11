Notícias da Austrália e do Mundo | 16 junho 2021 | SBS Portuguese

A Austrália insiste que os agricultores vão se beneficiar do acordo com o Reino Unido que libera tarifas de 99% das importações australianas, incluindo vinho.





O acordo ainda precisa ser ratificado pelos parlamentos de ambos os países.





O ministro Dan Tehan disse que o acordo ampliará o acesso aos mercados do Indo-Pacífico e fortalecerá os laços econômicos.





Pelo acordo os mochileiros do Reino Unido, que vierem para o país com o Visto Work & Holiday, não vão ter mais que trabalhar - um mínimo de 88 dias - em fazendas australianas para estender o seu visto W&H.





A Austrália diz que recorrerá aos países do sudeste asiático (Brunei, Mianmar, Camboja, Timor-Leste, Indonésia, Laos, Malásia, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã) para preencher o gap deixado pelos britânicos.





O ministro da Agricultura, David Littleproud, disse que a decisão reduzirá a força de trabalho sazonal nas fazendas australianas em 10 mil pessoas mas que essa força de trabalho será preenchida por trabalhadores do dudeste asiático, por meio do novo ‘Agricultural Visa’, ou 'Vist da Agricultura' que será estendido aos países do sudeste asiátio até o final desse ano.

O líder do partido Nacional Michael McCormack garantiu aos agricultores que o número de mochileiros será suficiente e a escassez será preenchida. "We will work through these arrangements. It's not easy, it's not easy filling the thousands upon thousands tens of thousands of indeed vacancies at the moment."





Em um comunicado, o secretário nacional do Sindicato dos Trabalhadores Australianos, Daniel Walton, condenou a decisão, que segundo o governo, foi tomada em parte para evitar que cidadãos britânicos sejam explorados.





Trecho do comunicado do Sindicato:







"Scott Morrison e Boris Johnson decidiram que é errado para os britânicos serem expostos à exploração e abuso nas fazendas australianas, mas aparentemente está tudo bem para os cidadãos do sudeste asiático. Boris Johnson disse corretamente a Scott Morrison que o governo australiano precisava descartar a exigência para os britânicos trabalharem em fazendas australianas, porque eles estavam sendo rotineiramente explorados e abusados. Eles não estão sozinhos - cidadãos da Suécia, Dinamarca, Noruega, Alemanha e muitos outros levantaram preocupações semelhantes.”





Os requisitos de visto Work and Holiday para os britânicos eram um obstáculo nas negociações de livre comércio. A medida é recíproca, os australianos que viajam para o Reino Unido não terão que ir para áreas rurais e trabalhar na agricultura para permanecer no país por mais de um ano.





