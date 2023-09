Notícias da Austrália e do Mundo | 9 de março de 2022 | SBS Portuguese

Mais de 40 regiões de Nova Gales do Sul, NSW, foram declaradas zonas de desastre à medida em que mais subsídios do governo, no valor total de A$ 1 milhão, estãos endo disponibilizados para ajudar na limpeza das enchentes.







Em resposta ao desastre das inundações, a Ministra da Gestão de Emergências, Bridget McKenzie, diz que uma abordagem em etapas ajudará com recursos e esforços de recuperação.







O serviço de meteorologia alerta para rajadas de vento nas costas centro-norte, central e sul, bem como nas regiões de Illawarra, Sydney e Hunter, em Nova Gales do Sul. Manifestantes com cartazes em Lismore aguardando a chegada do primeiro-ministro Scott Morrison à cidade, uma das mais afetadas pelas enchentes em NSW. Source: AAP Image/Dave Hunt O primeiro-ministro Scott Morrison vai hoje a Lismore, onde deve declarar as inundações como emergência nacional na Austrália durante a visita de hoje. Morrison acaba de sair de um isolamento de sete dias após ter testado positivo para COVID-19 na semana passada.







Será a primeira vez que uma emergência nacional é declarada após um desastre natural desde que as leis foram aprovadas em dezembro de 2020.















A Secretária de Estradas Metropolitanas de Nova Gales do Sul está pedindo aos motoristas que não circulem nas proximidades das barreiras ou por locais alagados devido às condições perigosas.

Uma auditoria foi solicitada para descobrir quais ruas têm buracos graves na cidade como uma prioridade para garantir viagens seguras para os usuários das estradas durante as inundações.







A secretária Natalie Ward está pedindo aos motoristas que reduzam a velocidade, mesmo que estejam familiarizados com as estradas por causa das condições climáticas imprevisíveis.















O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que o mundo está se unindo para reduzir a dependência do petróleo russo diante dos combates na Ucrânia.







O presidente dos EUA, Joe Biden, já está proibindo o petróleo russo e outras importações de energia, o que significa que eses insumos não serão aceitos nos portos do país norte-americano devido à invasão russa à Ucrânia.

Boris Johnson diz que o nível de insatisfação dos países da Europa Central sobre as ações das tropas russas está crescendo. Ele diz que espera tomar medidas gradualmente para que os suprimentos não sejam interrompidos porque é crucial punir o regime de Vladimir Putin.















A União Europeia alerta que milhões de refugiados fugirão de suas casas. A comissária da União Europeia expressou preocupação de que o líder da Rússia, Vladimir Putin, não recue tão cedo.







Cerca de dois milhões de refugiados já partiram depois da invasão da Ucrânia, sendo que metade foi para a Polônia, enquanto outros fugiram para a Eslováquia, Romênia e Hungria.







Ylva Johansson elogiou os estados membros da União Europeia por seus esforços até agora, mas pediu mais apoio às crianças durante essa crise de refugiados.















O líder da Ucrânia prometeu não desistir da luta contra as forças russas, enquanto apela ao parlamento do Reino Unido para tomar mais medidas enquanto a guerra continua.

O presidente Volodymyr Zelensky, deu detalhes sobre a invasão, armas usadas e as vidas perdidas no conflito durante seu discurso.







Zelensky está pedindo ao Reino Unido que declare a Rússia um 'estado terrorista' e aumente a pressão das sanções em resposta ao ataque.















A Polônia está pronta para implantar todos os seus jatos MIG-29 em uma base aérea na Alemanha, e pede que outros membros da OTAN façam o mesmo com seus aviões.







O Ministério das Relações Exteriores da Polônia declarou que os jatos enviados para a Base Aérea de Raimstein estarão à disposição dos Estados Unidos.







A Polônia está apoiando Kiev com armas de defesa, mas não enviará jatos para a Ucrânia e está pedindo aos EUA aeronaves usadas.







O primeiro-ministro Mateusz Morawiecki está distanciando a Polônia do envolvimento na guerra entre a Ucrânia e as forças russas.















O governo ucraniano e o Ministério da Defesa russo concordaram com um cessar-fogo na cidade de Sumy para permitir a saída dos cidadãos.







Isso acontece depois de várias tentativas fracassadas de corredores humanitários, com ucranianos acusando as forças russas de bombardear e abrir fogo em regiões designadas para os cidadãos escaparem.







A vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereschuk, disse que os corredores humanitários começaram a funcionar.















Ex-intérpretes afegãos estão lembrando ao governo australiano para não esquecer seus pedidos de visto enquanto a guerra na Ucrânia continua.







Seis meses após a tomada de Cabul pelos talibãs, alguns afegãos que trabalharam com as tropas australianas ainda estão preocupados com sua segurança sob o regime Talibã.

Muitos ex-intérpretes buscam proteção e estão cada vez mais frustrados com a falta de comunicação sobre quando seus vistos podem ser processados.







A Austrália se comprometeu a receber 10.000 refugiados nos próximos quatro anos dentro de seu programa humanitário.















Autoridades de saúde estão investigando como um homem do estado de Victoria que morreu de encefalite japonesa foi infectado pelo vírus.







A vítima, que estava na faixa dos 60 anos, é um dos vários casos confirmados, com autoridades de saúde alertando contra a exposição a mosquitos e água parada para minimizar os perigos.

O ministro federal da Agricultura, David Littleproud, disse à ABC que a comunidade deve estar em alerta com esse risco à saúide mas não se desesperar.















No esporte, a Rússia está desafiando sua suspensão do futebol internacional, pedindo que equipes e clubes possam participar novamente das competições da FIFA e da UEFA.







O Tribunal Arbitral do Esporte diz que dará um veredito provisório em alguns dias, já que a Rússia deve jogar as eliminatórias da Copa do Mundo contra a Polônia neste mês, no dia 24.







37 nações também estão pressionando coletivamente por mais sanções esportivas internacionais contra a Rússia e a Bielorrússia por causa do conflito na Ucrânia.







A declaração conjunta da França, Austrália, Alemanha e outros países diz que o respeito pelos direitos humanos e as relações pacíficas são a base do esporte global.