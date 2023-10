Notícias da Austrália e do Mundo | SBS em Português | 17 de novembro de 2020

Cinco novos casos de coronavírus foram registrados na Austrália do Sul, no momento em que as autoridades trabalham para conter o surto de COVID-19 em Adelaide.





O estado também está monitorando 14 casos suspeitos e tratando-os com cautela, por conta do alto risco de transmissão na comunidade.





A diretora de saúde pública estadual, Professora Nicola Spurrier, diz que os novos casos vão de adolescentes a pessoas na casa dos 50 anos.





"Todas essas pessoas não apresentam sintomas ou são levemente sintomáticas e foram detectadas no início do curso da doença.





Existem agora 34 casos de COVID-19 ativos na Austrália do Sul e a origem do cluster foi confirmada: trata-se de um viajante que voltou do exterior.

----------





Há expectativa de que os sul-australianos em quarentena por causa do surto de COVID-19 em Adelaide possam ser liberados do isolamento na Tasmânia em breve.





Mais de 1200 pessoas estão em quarentena na ilha, mas o governador Peter Gutwein tem certeza de que a situação interestadual é favorável.





O Diretor de Saúde Pública da Tasmânia, Mark Veitch, diz que não há evidências de qualquer sul-australiano na Tasmânia tenha estado em contato com alguém ligado ao surto.





"E tenho certeza que a Austrália do Sul continuará testando pessoas com sintomas e pessoas com qualquer ligação aos casos de forma bastante agressiva por alguns dias e semanas, o que é muito importante para garantir que você permaneça em cima de um surto.





O governo da Tasmânia vai atualizar as informações nesta quarta-feira. A Austrália do Sul ainda é vista como um destino de risco médio.





---





O governador da Austrália Ocidental está aguardando para ver até onde o cluster de COVID-19 da Austrália do Sul pode se espalhar, enquanto mantém sua posição restrita nas divisas.





O estado tem 12 casos ativos em quarentena em hotéis e reportou que 480 pessoas viajaram da Austrália do Sul para a Austrália Ocidental na segunda-feira.





O governador da Austrália Ocidental, Mark McGowan, disse que o fluxo de desembarques está diminuindo à medida que o estado aguarda os resultados do teste COVID-19 de alguns viajantes recentes.





"Hoje dois voos estão programados para chegar de Adelaide no aeroporto de Perth. Cada chegada precisará atender a uma categoria de isenção estrita para poder entrar em WA e entrar em quarentena por 14 dias. Esta é uma situação em evolução e, portanto, devemos ter uma abordagem extremamente cautelosa."











-------





Queensland registrou um novo caso de COVID-19, ao mesmo tempo em que obriga todos os viajantes de Adelaide a entrarem em quarentena obrigatória em hotéis.





O estado defendeu sua iniciativa de fechar sua divisa para pessoas de Adelaide, indicando que está tomando medidas de saúde razoáveis.





A polícia de Queensland diz que 20 regiões da Austrália do Sul foram declaradas como pontos críticos do coronavírus, junto com partes de Sydney e toda Victoria.





O superintendente-chefe Mark Wheeler diz que qualquer pessoa que tenha estado em uma área de alto risco será rejeitada, a menos que tenha permissão para entrar no estado.





"Se você esteve em um ponto de acesso da Austrália do Sul a qualquer momento desde segunda-feira, 9 de novembro, mas chegou antes das 23h59 da noite passada em Queensland, você deve fazer o teste, mesmo se não tiver sintomas. Você também deve colocar em quarentena até o fim de 14 dias desde que você deixou esse ponto de acesso no Sul da Austrália."

------





Victoria registrou seu décimo oitavo dia consecutivo sem nenhuma morte ou caso de coronavírus. As autoridades mantêm contato com a Austrália do Sul sobre o surto de COVID-19 no estado vizinho.





Autoridades de saúde estão se reunindo com aqueles que chegam ao aeroporto de Melbourne vindos da Austrália do Sul para verificar a temperatura dos passageiros e conduzir testes rápidos.





A ministra do governo Lily D'Ambrosio diz que Victoria não quer comprometer o trabalho árduo que está fazendo para suprimir o vírus e será orientada por aconselhamentos.





"Como fizemos durante toda esta pandemia, os aconselhamentos de saúde serão absolutamente vitais. Estaremos dependendo das atualizações da Austrália do Sul para garantir que tenhamos as melhores informações rapidamente para que nossos funcionários de saúde possam tomar as decisões que precisam tomar."





A vice-chefe de saúde de Victoria disse que nenhuma restrição de divisa foi imposta ainda e que o risco para as comunidades fronteiriças do estado é baixo.

-----





A Organização Mundial da Saúde está relatando níveis extremamente baixos de coronavírus na China, que está tomando medidas agressivas contra quaisquer surtos de COVID-19.





A OMS afirma que o novo coronavírus era desconhecido antes do primeiro surto em Wuhan, mas não pôde descartar a possibilidade de circulação em outras partes do mundo.





A China registrou menos de 5.000 mortes por coronavírus e mais de 91.000 infecções durante a pandemia global, que surgiu pela primeira vez no ano passado.





O Dr. Michael Ryan afirma que, embora muitos países tenham um número de casos muito reduzido, existe sempre o risco de o vírus ser importado.





"Muito poucos casos foram realmente selecionados como parte desse teste em massa. Se houvesse um grande número de casos não detectados no contexto da transmissão local, esperaríamos encontrar casos por meio desse processo."