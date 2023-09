Notícias da Austrália e do Mundo | SBS em Português | 6 de outubro 2020

Cerca de 60 pessoas vestidas com as cores das bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos e também de Israel, aplaudiram, ajoelharam-se e oraram pela reeleição de Trump e sua recuperação da COVID-19.





Muitos dos manifestantes, que se reuniram em frente à embaixada dos Estados Unidos em Brasília, no último domingo 4 de outubro, usavam camisetas com a transcrição Trump 2020 durante o protesto chamado "Go Trump, Go" em apoio ao presidente dos Estados Inidos e sua reeleição.





Lucia Otoni, coordenadora do Movimento Conservador, disse à agência Associated Press que o "objetivo era apoiar o presidente americano, que é um conservador de direita”.





Outro manifestante Renan Sena disse à Associated Press que acredita na cura do Presidente Trump. Manifestante vestindo camisa 'Trump 2020' faz um sinal de coração durante o protesto "Go Trump Go" em frente à embaixada americana em Brasília Source: AAP Image/AP Photo/Eraldo Peres Um carro de som, que reproduzia diferentes versões do hino nacional dos Estados Unidos, também trazia as cores brasileiras e americanas, ao lado de cartazes com a estátua da liberdade ao lado da estátua do Cristo Redentor. Uma manifestante faz uma selfie com a bandeira americana durante o protesto pela rápida recuperação e reeleição do presidente dos Estados Unidos Donald Trump Source: AAP Image/AP Photo/Eraldo Peres O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump deixou o hospital e retornou à Casa Branca para continuar tratamento de Covid-19





Ainda neste boletim





** Surto da Covid na Casa Branca já infectou pelo menos 12 pessoas próximas ao presidente americano.





**O candidato presidencial democrata dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que, se for seguro, ele aceita fazer mais uma debate com o presidente Donald Trump.





** Na Austrália, mulheres e jovens afetados pela pandemia do coronavírus devem ser o foco principal do orçamento federal que será apresentado hoje à noite.





**Victoria registrou um aumento em novos casos de coronavírus.





**New South Wales registrou o seu 11º dia consecutivo sem casos de coronavírus por transmissão comunitária





**A Premier de Queensland, Annastacia Palaszczuk, iniciou campanha para reeleição





**Lidia Thorpe, uma senadora recém-nomeada prometeu levar justiça aos indígenas australianos vítimas da brutalidade policial.