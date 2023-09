Operação do tráfico de cocaína na Austrália: Jhoni da Silva na lista da Interpol

Entenda o caso Polícia de New South Wales confirma Jhoni Fernandes da Silva, como sendo brasileiro procurado por conexão com tráfico internacional de drogas e o carregamento de 108 quilos de cocaína que chegaram à Austrália em um navio argentino.

Valor dos 54 quilos de cocaína apreendida pela polícia é de AU$20 milhões.

O brasileiro Bruno Borges, 31 anos, morreu afogado ao tentar recuperar a cocaína escondida do casco do navio argentino.

A polícia acredita que Jhoni Fernandes da Silva está foragido com pelo menos 50 quilos da cocaína retirada do casco de um navio argentino que atracou no porto de Newcastle no mês de maio.





O Esquadrão do Crime Organizado da Polícia Federal Australiana iniciou uma investigação após o corpo de Bruno Borges ter sido encontrando no rio Hunter, no Porto de Newcastle, com 54 quilos de cocaína no valor de 20 milhões de dólares. Os outros 50 quilos não foram localizados e devem ter entrado no mercado australiano.





A polícia federal australiana conseguiu colocar Jhoni Da Silva na lista internacional de pessoas procuradas e um alerta Azul da Interpol está em vigor para ele.





Com o envolvimento da Interpol se amplia a rede para capturar Jhoni.





John Coyne, do Instituto de Política Estratégica da Austrália, disse à ABC que o envolvimento da Interpol no caso permite uma colaboração maior entre a polícia na Austrália e no exterior.





Coyne, chefe do programa de policiamento estratégico, disse que as chances de capturar uma pessoa procurada aumentam muito quando as autoridades internacionais colaboram entre si.





"A polícia, quando detecta um desses grandes carregamentos entrando no país, muitas vezes apanha as pessoas iniciais ligadas ao crime.





Ele disse que a morte de Bruno Borges levou a polícia a ampliar a rede e rastrear seus supostos associados.





"Infelizmente, o primeiro mergulhador faleceu, então ele foi removido da rede de captura e, à medida que a investigação continua, nossa polícia precisa começar a procurar os associados", explica Coyne, sobre o envolvimento da Interpol no caso.





Numa tentativa de tentar encontrar Jhoni, o detetive Andrea Panozzo da Polícia de NSW, que lidera as investigações, falou com exclusividade à SBS em Português em junho e pediu para o brasileiro se entregar. Ele acredita que Jhnoni está escondido em Sydney.