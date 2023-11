Presidente do Centro Português de Brisbane fala sobre surto de coronavírus no local: "muito rapidamente eles levantaram-se e saíram sem dizer nada"

O estado de Queensland registrou dois novos casos de transmissão ao local de COVID-19 neste domingo.





O estado tem no momento um total de 10 casos de transmissão local de COVID-19, todos da variante "Alpha", desde o último domingo, a maioria de portugueses - sem nenhuma conexão com o surto de Sydney.





Este surto começou com uma comissária de bordo portuguesa, que chegou a Brisbane desde Portugal, via Dubai, no início de junho, e contraiu o vírus na quarentena de hotel.





Após 14 dias em quarentena, no sábado passado, 19 de junho, ela foi ao seu hotel e, à noite, jantou no Brisbane Portuguese Family Centre - Centro Familiar Português de Brisbane, com amigos portugueses. The latest outbreak in Brisbane started when a flight attendant tested positive after attending the Portuguese Family Centre and DFO in Brisbane. Source: AAP O presidente do Centro Familiar Português, Carlos de Almeida, de 62 anos, contraiu o vírus na ocasião e a sua esposa, mais tarde, também; outro português, Luís Arriaga, frequentador habitual do Centro, que jantava em outra mesa, mais distante, também deu positivo para COVID-19.





Os quatro estão no Hospital Real de Brisbane e passam bem.





Um casal de brasileiros que jantou no Centro Português no sábado, também foi infectado.





Os outros casos registrados em Brisbane são contatos próximos da comissária de bordo.

Há 30 anos na Austrália, vindo originalmente de Lisboa, Carlos de Almeida, conversou com a SBS em Português sobre os casos de COVID-19 no Centro Familiar Português de Brisbane, direto do Hospital Real de Brisbane, onde está internado com sintomas leves.





“No sábado foi um dia normal no Clube. Apareceu aquele grupo de 5 pessoas, que era novo ali, do qual no caso eu os dei as boas-vindas. Eu estive a falar com eles por não mais de 2 ou 3 minutos. Eu próprio os servi a refeição à mesa. Entretanto, muito rapidamente eles levantaram-se e saíram sem dizer nada. Para mim foi estranho da maneira como se levantaram e saíram, mas eu achei que fosse por alguma emergência. Ela tinha recebido uma ligação para avisá-la que tinha testado positivo e que havia que regressar ao hospital.”





Ele disse ainda que o contacto com a comissária de bordo foi mínimo.





“O meu contacto com ela não foi físico, não houve aperto de mão, não houve um contacto muito próximo, eles estavam sentado à mesa e eu estava em pé.”