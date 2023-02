ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ, ਖੂਨ ਅਤੇ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਸਕੈਨ, ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।





ਮੈਡੀਕੇਅਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸਕੀਮ (ਜਾਂ ਫਭਸ਼) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।





ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, ਜਸਟਿਨ ਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।





“Once you enroll with Medicare, Services Australia will send you your Medicare card, and you should take that Medicare card with you when you go visit your doctor. The Medicare card is going to have your individual Medicare number on it, and you can use that Medicare card to get access to those services to those reduced prescriptions from your chemist or reduced bills from the doctor, or possibly not paying anything through bulk billing.”





ਇੱਕ ਜੀਪੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।





ਜੀਪੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।





ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲਾਗਤ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।





ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਤੇ ਜੀਪੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ 'ਬਲਕ ਬਿਲਿੰਗ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।