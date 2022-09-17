I am Russian, and I am against war. Ilya Shadrivov

Гость подкаста - сотрудник Австралийского Национального Университета в Канберре Илья Шадривов.
", - говорит Илья.
Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на или емейл на russian.program@sbs.com.au
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Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным.