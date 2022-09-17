SBS Russian

I am Russian, and I am against war. Ilya Shadrivov

SBS Russian

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Published 18 September 2022 at 7:33am
By Victoria Stankeeva
Source: SBS

"I’m Russian, and I’m against the war" is SBS Russian podcast series in which we record short interviews with Russians in Australia, for whom it is important to publicly speak out against the war in Ukraine.

Published 18 September 2022 at 7:33am
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Гость подкаста - сотрудник Австралийского Национального Университета в Канберре Илья Шадривов.

", - говорит Илья.

Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на 
Фейсбуке
или емейл на russian.program@sbs.com.au

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Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным.
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