4 Домашнее насилие. Куда обращаться и что делать

Highlights Если прямо сейчас вашей жизни и здоровью угрожает опасность, позвоните по номеру 000.

Круглосуточное консультирование и поддержка доступны в национальной службе 1800RESPECT по телефону 1800 737 732.

Lifeline - 13 11 14

Это четвертый выпуск подкаста SBS Russian “Домашнее насилие”.





Все выпуски подкаста слушайте здесь:



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Служба Health Direct предупреждает, что жертвам домашнего насилия важно как можно раньше обратиться за помощью, чтобы защитить жизнь, физическое и ментальное здоровье. Если вы чувствуете опасность, постарайтесь покинуть место, где вы находитесь, и обратитесь в полицию.





Часто важным первым шагом становится поиск безопасного жилья, в том числе для детей, вовлеченных в насилие. Здесь вам, опять же, может помочь полиция, направить вас в организации, которые предоставляют поддержку и организовать постоянную юридическую защиту, включая судебный ордер для защиты жертвы (Apprehended Violence Order, AVO). Ордер может предписывать обидчику не причинять вам вреда, не приближаться к вам, вашим детям, дому или месту работы.



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При этом вам нужно будет предъявить доказательства насилия и основания полагать, что оно повторится. Ведите собственный учет происшествий, обратитесь к врачу, если вы получили физическую или психологическую травму, чтобы это было зафиксировано в вашей медицинской истории.





Если ваш партнер не будет подчиняться приказу, вы сможете сообщить об этом, и ему может быть предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления.





Иногда у вас может быть законная возможность остаться дома и принять меры против вашего партнера, чтобы ему велели съехать и не возвращаться.



Круглосуточное консультирование и поддержка доступны в национальной службе 1800RESPECT по телефону 1800 737 732. Звонки бесплатные, и вы также можете получить консультацию о том, как скрыть свое обращение в службу, если считаете, что ваша история запросов может проверяться.





Если вы беспокоитесь о своей безопасности или безопасности своих детей, вы также можете позвонить в Services Australia и попросить поговорить с социальным работником. Социальные работники могут подключить вас к выплатам, юридическим услугам, включая юридическую помощь и поддержку, в том числе экстренное размещение и долгосрочную жилищную поддержку, финансовую помощь, консультирование и медицинские услуги.





Services Australia понимают, что ваш телефон может контролироваться абьюзером и вы можете опасается звонить по номерам, которые могут выдать ваше желание получить помощь и тем самым вызвать агрессию. Поэтому вы можете позвонить по обычному номеру Services Australia и попросить поговорить с социальным работником или прийти в сервисный центр. Это может быть линия по получению выплат или линия по трудоустройству, ее телефон - 132 850.





Служба LifeLine рекомендует следующие шаги тем, кто столкнулся с домашним или семейным насилием и не находится в опасности прямо сейчас.



Поговорите с кем-то, кому вы доверяете. Если вы решили поговорить с кем-то о своем опыте, это смело. Молчание может подвергнуть вас и/или ваших детей риску причинения большего вреда. Вы удивитесь, какое облегчение вы почувствуете, когда нарушите молчание.

Найдите поддержку — не нужно проходить через это в одиночку. Поговорите с работником службы поддержки, с семьей и друзьями или свяжитесь с организацией или группой поддержки других пострадавших от домашнего и семейного насилия. Они могут предложить вам помощь, поделиться опытом.

Признайте свои сильные стороны — ваши навыки и способности помогают вам защищать себя и/или своих детей каждый день. То, как вы старались уберечь себя и/или своих детей от вреда, уже означает, что вы достойный человек. Вы можете использовать сильные стороны, чтобы начать новую главу жизни.

Составьте план безопасности — сохраните номера экстренных служб и служб помощи (возможно, под фейковыми именами), упакуйте одежду/туалетные принадлежности на случай, если вам придется быстро уйти. Если у вас есть дети, упакуйте пару любимых игрушек. Соберите документы: банковские детали, номер Medicare, паспорт, иммиграционные документы, водительские права, налоговый номер, документы детей, сертификаты о заключении брака и рождении детей. Соберите другие важные вещи, рецепты на лекарства и сами лекарства, кредитки, наличные деньги, ключи от машины и дома.

Свяжитесь с полицией, чтобы она была в курсе к тому моменту, когда вы решите уйти, это может помочь обеспечить вашу безопасность, когда вы уйдете из дома, или если вам позже надо будет забрать вещи.

Обратитесь к медицинскому работнику — подумайте о том, чтобы поговорить с врачом о том, как этот опыт повлиял на вас. Ваш врач общей практики может помочь вам найти подходящего консультанта/психолога.

Что относится к домашнему и семейному насилию?

Насилие в семье происходит, когда кто-то применяет силу или манипулирование для сохранения власти и контроля над близким человеком. Это может быть физическое или сексуальное насилие, запугивание, угрозы, оскорбления или психологические манипуляции.





Насилие может быть связано с партнером или бывшим партнером, опекуном, членом семьи или любым лицом, находящимся в тесном контакте с другим человеком.



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Типы домашнего насилия и абьюза





Физическое насилие - прямое нападение, такое как удушение, шлепки, удары руками, ногами, тряска или толкание, которые могут включать использование оружия или предметов. Физическое насилие может также включать бросание предметов, отказ в еде и уничтожение имущества.





Сексуальное насилие - любая форма изнасилования, нежелательная или принудительная сексуальная активность, сексуальные угрозы и оскорбления, ограничение доступа к средствам контрацепции или отказ от использования презерватива.





Вербальный абьюз - запугивание, словесные атаки, угрозы, оскорбления, обзывание, крик или унижение. Темы, в частности, могут касаться формы тела, сексуальности, интеллекта или родительских способностей.





Психологическое или эмоциональное насилие - обвинение или игнорирование, отношение к человеку как к низшему существу, частое высказывание о его поведении как неуместном, сомнение в его чувстве реальности, эмоциональный шантаж или угрозы самоубийства. Сюда же относятся преследование или слежка за человеком, в том числе отслеживание переписки, телефонных звонков и местоположения по GPS.





Социальная изоляция - изоляция жертвы от ее семьи и друзей, запрет или предотвращение контактов с ними и постоянная грубость по отношению к семье и друзьям.





Финансовое насилие - удержание контроля над семейными финансами, например, ограничение доступа к банковским счетам, зарплате или выплатам, предоставление небольшого «пособия», сокрытие активов, лишение человека возможности работать, саботаж собеседований или встреч, а также кражи.





Духовное насилие - высмеивание религиозных убеждений и культуры человека или воспрепятствование его принадлежности к какой-либо религии или культурной группе.





Жестокое обращение с детьми или пожилыми людьми - физическое и сексуальное насилие, пренебрежение, словесное и эмоциональное оскорбление.





Пренебрежение - частая неспособность удовлетворить основные физические или психологические потребности человека, о котором вы заботитесь, например ребенка. Это может включать в себя неспособность защитить их от физического вреда или опасности или воспрепятствовать им в получении медицинской помощи. Это также может быть пренебрежение или игнорирование основных эмоциональных потребностей другого человека.



Статистика

Стать жертвой домашнего или семейного насилия может любой человек, независимо от пола, возраста, происхождения, состояния здоровья и других факторов.



По данным Австралийского института здоровья и пособий , более 2 миллионов взрослых австралийцев подвергались сексуальному насилию хотя бы однажды, начиная с возраста 15 лет.

2,2 миллиона австралийцев подверглись физическому или сексуальному насилию со стороны нынешнего или предыдущего партнера.

Женщины чаще, чем мужчины, попадали в больницу из-за насилия более одного раза (14% по сравнению с 9%).

По данным исследования Австралийского бюро статистики за 2016 год, только ⅔ людей, столкнувшихся с домашним и семейным насилием, обратились за помощью и поддержкой.

Риск домашнего насилия наиболее высок во время разрыва отношений.





Другие факторы риска включают беременность, алкогольную или наркотическую зависимость (жертвы или абьюзера).





Элеонора Костелло - менеджер по сбору доказательств в финансируемой государством организации Alcohol and Drug Foundation, которая стремится свести к минимуму вред, причиняемый алкоголем и другими наркотиками - говорит:





"Если это ситуация, в которой есть вероятность домашнего насилия или любого другого вида агрессии, первое, что нужно сделать, это удалить себя из ситуации, если это возможно. И если вы находитесь в непосредственной опасности, всегда звоните 000. Стигма может быть барьером: «Я не хочу звонить в полицию или скорую помощь из-за стигмы»… «Я не хочу, чтобы они знали, что что-то происходит», но, как правило, они в первую очередь заботятся о вас”.





Хелен Гиллис - генеральный директор Al-Anon Family Groups Australia, сети, которая поддерживает семьи и друзей алкоголиков - рекомендует им держать рядом ключи от машины и кошелек на случай обострения ситуации.





«Неприемлемо иметь в своей жизни кого-то, кто агрессивен или склонен к насилию, и мы советуем всем делать все, что им нужно, чтобы обезопасить себя, понимая, что если этот человек отрицает и не хочет признавать проблему, он будет прибегать к самым разным способам, чтобы попытаться отвлечь внимание от себя. Часто он будет показывать пальцем и говорить: «Это потому, что дом недостаточно чистый», «Это потому, что ты тратишь слишком много денег», «Это потому, что ты XYZ». Ничто из этого на самом деле не имеет значения. Все, что он делает, это отвлекает внимание от себя, и агрессивность может быть одним из способов отвлечь человека от попыток решить настоящие проблемы».



Сервисы и службы, где вам помогут

Если вы или другой человек находитесь в опасности, позвоните по номеру 000





Чтобы поговорить о семейном или сексуальном насилии: 1800respect.org.au или по номему 1800 737 732





Найдите услуги в своем штате или территории: https://www.1800respect.org.au/services





Lifeline 13 11 14 www.lifeline.org.au





Kids Helpline 1800 55 1800 kidshelpline.com.au



(24/7)





Men’s Referral Service 1300 766 491 ntv.org.au (анонимные и конфиденциальные телефонные консультации для мужчин)





Q Life | 1800 184 527 (анонимная и бесплатная поддержка ЛГБТИК+ людей)





The National Disability Abuse & Neglect Hotline 1800 880 052 (для сообщений об абьюзе в отношении людей с инвалидностью)





ELDERHelp | 1800 353 374 (как получить помощь, поддержку и направления)



