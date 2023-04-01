Я русский и я против войны. Анна Котоусова-Бунтовникова

Гость подкаста — Анна Котоусова-Бунтовникова, автор и исполнитель песен из Аделаиды. В этом подкасте звучит ее песня "Талисман". Записано специально для SBS Russian, публикуется с разрешения автора.
Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста, напишите нам личное сообщение на или email на russian.program@sbs.com.au
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