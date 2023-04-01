Я русский и я против войны. Анна Котоусова-Бунтовникова

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«Я русский и я против войны» — подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине.

Гость подкаста — Анна Котоусова-Бунтовникова, автор и исполнитель песен из Аделаиды. В этом подкасте звучит ее песня "Талисман". Записано специально для SBS Russian, публикуется с разрешения автора.

Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста, напишите нам личное сообщение на
Фейсбуке 
или email на russian.program@sbs.com.au

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Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим личным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным.
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