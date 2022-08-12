Я русский и я против войны. Слава Китаев

Гость подкаста - ассоциированный директор eResearch Centre университета Монаш Слава Китаев.





"Это абсолютное безумие. Трудно было представить, что такое будет возможно, более позорной войны в истории России не было. На самом деле - это не только одна война. Путинский режим, Путин ведёт войну против мира, он ведёт войну против своих собственных граждан, не доверяя им выбор. Он ведёт войну с теми, кто не согласен с тем, какой выбор он придумал для страны. Я уверен, что есть очень большое количество людей в России, которые совершенно не согласны с этим выбором", - говорит Слава.





Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на Фейсбуке



или емейл на russian.program@sbs.com.au





К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.



