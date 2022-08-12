Я русский и я против войны. Слава Китаев

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"Я русский и я против войны" - подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине.

Гость подкаста - ассоциированный директор eResearch Centre университета Монаш Слава Китаев.

"Это абсолютное безумие. Трудно было представить, что такое будет возможно, более позорной войны в истории России не было. На самом деле - это не только одна война. Путинский режим, Путин ведёт войну против мира, он ведёт войну против своих собственных граждан, не доверяя им выбор. Он ведёт войну с теми, кто не согласен с тем, какой выбор он придумал для страны. Я уверен, что есть очень большое количество людей в России, которые совершенно не согласны с этим выбором", - говорит Слава.

Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на 
Фейсбуке

 или емейл на russian.program@sbs.com.au

К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.

Слушайте также:

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Я русский и я против войны. Екатерина Трушкина

Я русский и я против войны. Анна Климова

Я русский и я против войны. Анна Харзеева

Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным.
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