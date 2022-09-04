Я русский и я против войны. Майя Подсосонная

protestor against war with sign

"Я русский и я против войны" Source: SBS

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"Я русский и я против войны" - подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине.

Гость подкаста - Майя Подсосонная, кандидат технических наук, специалист по геоинформационным системам из Ньюкасла.

"Люди должны знать, что происходит. И то, что мы можем сделать издалека, это, по крайней мере, не молчать, привлекать внимание мировой общественности к тому, что происходит в Украине. Когда гибнут ни в чём не повинные дети, старики, молодёжь, когда им надо жить. Гибнут только за то, что их страна хотела быть свободной, демократической, независимой. Я всей душой поддерживаю Украину и искренне желаю каждый день, не только ради Украины, ради всего цивилизованного мира, чтобы Украина победила. Это необходимо также и для России, которой нужно будет пройти через тяжёлый, очень болезненный урок раскаяния, урок отрезвления, урок осознания того, что было сотворено от имени россиян," - говорит Майя.

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или емейл на russian.program@sbs.com.au

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Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным.
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