Я русский и я против войны. Майя Подсосонная

Гость подкаста - Майя Подсосонная, кандидат технических наук, специалист по геоинформационным системам из Ньюкасла.





"Люди должны знать, что происходит. И то, что мы можем сделать издалека, это, по крайней мере, не молчать, привлекать внимание мировой общественности к тому, что происходит в Украине. Когда гибнут ни в чём не повинные дети, старики, молодёжь, когда им надо жить. Гибнут только за то, что их страна хотела быть свободной, демократической, независимой. Я всей душой поддерживаю Украину и искренне желаю каждый день, не только ради Украины, ради всего цивилизованного мира, чтобы Украина победила. Это необходимо также и для России, которой нужно будет пройти через тяжёлый, очень болезненный урок раскаяния, урок отрезвления, урок осознания того, что было сотворено от имени россиян," - говорит Майя.





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