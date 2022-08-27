Я русский и я против войны. Татьяна Бонч-Осмоловская

Гость подкаста - Татьяна Бонч-Осмоловская, писатель, филолог и правозащитник из Сиднея.
"В первую очередь, конечно, проливается кровь украинцев. Российские военные убивают украинцев, убивают военных, убивают гражданских, детей, взрослых, женщин, мужчин, они устраивают бойню на территории другого государства, даже по законам военного времени - мы живём не в совершенном, идеальном мире и существует такая страшная вещь, как законы военного времени, даже военные действия регулируются юридически прописанными правилами. Российские военные совершают преступления даже за пределами этих военных законов. Армия использует запрещенное оружие, летают кассетные бомбы, летают снаряды, которые бьют из неприцельного оружия, бьют не по военным объектам, а бьют по людям", - говорит Татьяна.
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