Я русский и я против войны. Татьяна Бонч-Осмоловская

protestor against war with sign

"Я русский и я против войны" Source: SBS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

"Я русский и я против войны" - подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине.

Гость подкаста - Татьяна Бонч-Осмоловская, писатель, филолог и правозащитник из Сиднея.

"В первую очередь, конечно, проливается кровь украинцев. Российские военные убивают украинцев, убивают военных, убивают гражданских, детей, взрослых, женщин, мужчин, они устраивают бойню на территории другого государства, даже по законам военного времени - мы живём не в совершенном, идеальном мире и существует такая страшная вещь, как законы военного времени, даже военные действия регулируются юридически прописанными правилами. Российские военные совершают преступления даже за пределами этих военных законов. Армия использует запрещенное оружие, летают кассетные бомбы, летают снаряды, которые бьют из неприцельного оружия, бьют не по военным объектам, а бьют по людям", - говорит Татьяна.

Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на 
Фейсбуке

 или емейл на russian.program@sbs.com.au

Слушайте также:

Я русский и я против войны. Наталья Григорьева

Я русский и я против войны. Светлана Шиянова

Я русский и я против войны. Петр Кузьмин

Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным.
Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод