Ключевые проблемы вызвали горячее обсуждение на дебатах лидеров

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Лидеры двух основных партий встретились на дебатах в Квинсленде после более чем недельной кампании по всей стране.





За дебатами наблюдали и задавали вопросы 100 пока неопределившихся избирателей из Квинсленда.





Скотт Моррисон призывал избирателей оставить его у руля, утверждая, что сейчас не время менять курс.





"Все начинается с управления сильной экономикой. Наше правительство доказало это сильным экономическим планом, который приносит плоды. Так что это выбор между более сильной экономикой и более слабой экономикой, более сильным будущим и неопределенным".





Энтони Альбанезе заявил, что у правительства просто уже закончились идеи.





«Это правительство находится у власти почти десять лет, правда в том, что они не извлекли уроков из своих ошибок, они продолжают их повторять, и у них нет планов на будущее».





Избирателей в зале попросили оценить, кто справился лучше.





Г-н Альбанезе был назван победителем, его поддержали 40 процентов респондентов.





Скотт Моррисон набрал 35 процентов, в то время каждый четвертый из присутствующих на дебатах избирателей так и не определился, кому отдать свой голос.

Подписание пакта о безопасности между Соломоновыми Островами и Китаем стало центральной темой последних дней кампании и самих дебатов.





Г-н Альбанезе снова раскритиковал слишком медленную реакцию правительства и его решение отправить на острова только министра Тихоокеанского региона Зеда Сеселью.





"Это не шаг вперед в Тихоокеанском регионе, это провал. Они знали об этом в течение нескольких месяцев и не было визита министра иностранных дел, не было визита министра обороны - они просто прислали младшего министра на прошлой неделе."





Это заявление привело к горячему обмену мнениями, когда премьер-министр обвинил Энтони Альбанезе в том, что тот не поддерживает Австралию.





«МОРРИСОН: Чего я не понимаю, так это того, что когда происходит что-то столь важное, почему вы принимаете сторону Китая?



АЛЬБАНЕЗЕ: Это возмутительное оскорбление со стороны премьер-министра, и вопрос национальной безопасности не должен быть предметом такого рода нападок».





Это отсылка к началу парламентского года, когда правительство обвинило оппозицию в поддержке Китая.





Премьер-министр назвал заместителя лидера оппозиции Ричарда Марлза «маньчжурским кандидатом» в ходе обсуждений— от этого комментария он позже был вынужден отказаться.





Национальная безопасность остается ключевым направлением в преддверии дня голосования, наряду с защитой границ.





Скотт Моррисон потребовал от лидера оппозиции подтвердить свою поддержку политики разворота лодок.





МОРРИСОН: Когда вы были заместителем премьер-министра, почему вы тогда не поддержали разворот лодок?



АЛЬБАНЕЗЕ: Тогда вы этого не предлагали. Вы не предлагали..



МОРРИСОН: Разворот был нашей политикой до выборов 2013 года, я был теневым министром иммиграции, я разрабатывал политику.





Честность и неподкупность политиков также была в центре внимания, и аудитория призывала к более сильной сильной комиссии по этике.





Премьер-министр остался непреклонен и сказал, что не хочет такой же структуры, как в Новом Южном Уэльсе.





"Это не какой-a kangaroo court, это не то, что приводит к обсуждению людей в СМИ, это не о том, кто твой бойфренд или что-то в этом роде. Я видел эти комиссии по честности в своем родном штате Новый Южный Уэльс, и должен сказать, что они меня не впечатлили".





Несмотря на обещание создать комиссию на последних федеральных выборах три года назад, правительство не вынесло ее на голосование в парламенте.





Г-н Альбанезе выразил поддержку модели Нового Южного Уэльса.





«Позвольте мне сказать следующее о комиссии штата Новый Южный Уэльс по борьбе с коррупцией. Она признавала виновными в коррупции как депутатов-либералов, так и депутатов-лейбористов. Это хороший знак».

Обоих лидеров такжеспросили о будущем Национальной системы страхования по инвалидности - вопрос был задан вот этой женщиной.





«У меня есть 4-летний сын c аутизмом. Мы благодарны за получение средств через Нациальное агентство страхования по инвалидности, но слышали много историй о людях, которым сократили выплаты в последнее время при нынешнем правительстве».





Вот каков был ответ премьер-министра.





"Я не могу, Дженни и я были благословлены, у нас есть дети, которым не пришлось проходить через это, и поэтому для родителей с детьми-инвалидами - я могу только постараться понять их ситуацию".





Это сразу вызвало гнев лейбористов в интернете: представитель NDIS от оппозиции Билл Шортен написал в Твиттере: «Премьер-министр говорит, что ему повезло иметь двоих детей, не являющихся инвалидами. Каждый ребенок — это благословение».





Г-н Альбанезе заявил, что намерен продолжать реализацию политики, впервые представленной Джулией Гиллард.





После дебатов некоторые из неопределившихся избирателей поделились с SBS своим мнением.





ИЗБИРАТЕЛЬ 1: Скорее впечатлен г-ном Альбанезе.



РЕПОРТЕР: Вы ожидали, что он вас впечатлит?



ИЗБИРАТЕЛЬ 1: Нет, не ожидал.



ИЗБИРАТЕЛЬ 2: Моррисон.



РЕПОРТЕР: По какой причине?



ИЗБИРАТЕЛЬ 2: Он просто очень хорошо и ясно говорил и знал, о чем говорит.



ИЗБИРАТЕЛЬ 3: Думаю, это была почти ничья. Я думаю, что они оба заявили то, что хотели сказать, остались при своей партийной линии, и для меня ничего не поменялось.



