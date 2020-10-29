Производство какого вида молока меньше вредит окружающей среде? Данные нового исследования

В последнее время мы часто слышим призывы отказаться от употребления коровьего молока с утверждениями, что взрослому человеку оно не только не приносит пользы, но даже может навредить. А на полках магазинов представлено такое разнообразие альтернативных молочных продуктов, что при всем желании очень непросто в них сориентироваться.





А что если в выборе молока руководствоваться тем, насколько его производство вредит окружающей среде?





Ученые университета Curtin провели исследование, чтобы выяснить, производство какого вида молока оставляет больший экологический след. Одна из авторов исследования, по совместительству наша коллега из болгарской программы, Диана Богуева, охотно согласилась поделиться результатами своего научного труда. Prof. Dora Marinova and Dr Diana Bogueva, Curtin University Source: Supplied Производство молочных продуктов оказывает огромное воздействие на окружающую среду. К таким выводам приходят все авторитетные современные исследования, об этом же говорит доктор наук Диана Богуева.





“Животноводство оказывает огромное влияние на природу, - рассказывает она. - Это проявляется в опасном увеличении выбросов парниковых газов, использовании пресной воды, вырубке лесов, загрязнении земли. Мы знаем, что при пищеварении корова выделят метан, который оказывает влияние на окружающую среду". Cattle stand in a field Source: AAP Image/Tracey Nearmy "Мы должны понимать, что выделяется в три раза больше газов при производстве коровьего молока, чем растительного. Также требуется в три раза больше земли, чем для любой другой растительной альтернативы. На производство одного литра коровьего молока требуется почти 9 кв. метров земли по сравнению с 0,8 - для овса, 0,87 - для сои, 0,85 - для миндаля, 0,82 - для рисового молока. Использование воды также выше для производства коровьего молока: 628 литров воды на 1 литр продукта, по сравнению с 370 л - для миндаля, 270 л - для риса, 48 л - для овса и 28 л - для соевого молока”.





Диана подчеркивает, что каждый из нас должен прийти к пониманию индивидуальной ответственности, когда мы делаем свой выбор в пользу того или иного вида молочной продукции. Ведь спрос рождает предложение, а производитель следует за нашими предпочтениями.





“Человечество добилось огромного прогресса в создании новых технологий, особенно когда мы говорим об источниках энергии, о транспорте, всех этих электромобилях. Но мы пока не нашли решения проблемы, связанной с производством продуктов питания, потому что это связано с людьми и их предпочтениями: что они хотят или не хотят есть. И это очень важный фактор в решении проблем производства продуктов питания”, - говорит Богуева.

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Не только на полках магазинов Австралии представлены десятки разных вариантов молока, но даже в маленьких кофейнях сегодня нам предоставляют выбор. Однако многие по привычке продолжают пить коровье молоко.





“Мы знаем, что в любой кофейне есть тысяча и один вариант молока, - говорит Диана Богуева. - Это и рисовое, и овсяное, соевое, из лесного ореха , кокосовое и т.д. Но какое из них лучше для окружающей среды, какое оставляет наименьший экологический след?" Выбирая молоко для своего кофе, мы также оказываем влияние на экологию Source: Getty Images/Mint Images "Для нас, потребителей, очень важно делать экологически сознательный выбор. И молоко является одним из таких сознательных выборов. Люди могут быть удивлены тем количеством вариантов, которые есть у нас в Австралии. И при таком большом выборе обычно есть недостаток информации”, - рассуждает Богуева.





Любое растительное молоко, по мнению ученых, будь то молоко, полученное из бобов, орехов или семян, оказывает меньшее влияние на экологию, чем животное молоко, когда дело касается выбросов парниковых газов, а также использования воды и земли.





“В ходе нашего исследования мы обнаружили, что любое растительное молоко является лучшим выбором с точки зрения защиты окружающей среды, - рассказывает исследователь. - Когда мы воздерживаемся от коровьего молока, то мы фактически сокращаем выбросы парниковых газов, а также сокращаем пастбища и земли, нужные для выращивания животных. И вносим свой вклад в проблему сокращения биоразнообразия”.

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Диана Богуева вместе со своей коллегой, профессором Дорой Мариновой, изучили самые популярные виды растительного молока и описали влияние процесса изготовления каждого из них на природу.

Миндальное молоко

Многие из нас, если и отказываются от коровьего молока, то по вкусовым свойствам выбирают миндальное – оно есть почти в каждой кофейне и придает не очень резкий, но довольно приятный вкусовой оттенок как кофе, так и чаю.





Калифорния является крупнейшим производителем миндального молока в мире, за ней следует Австралия.





Но с точки зрения экологического следа, миндальное молоко - это не самый лучший выбор,





“Миндальное молоко очень хорошее, но для его производства требуется очень много воды, - объясняет Диана. - Поэтому мы не можем сказать, что миндальное молоко - самое лучшее с точки зрения сохранения окружающей среды, потому что мы знаем, что вода - это очень ценный ресурс”.





И не только в больших объемах используемой пресной воды дело. Наибольшую обеспокоенность у специалистов вызывает здоровье пчел, которые нужны для перекрестного опыления миндальных деревьев. Пчелы подвергаются воздействию пестицидов, а производство в промышленных масштабах наносит урон экосистеме.





В Австралии, где миндальные посадки менее масштабны, а производство менее индустриализировано, пчеловоды не сталкиваются с такими проблемами. Тем не менее, миллионы пчел необходимы для опыления, а пожары, засуха, наводнения, дымовые и тепловые завесы могут угрожать их здоровью.

Лесной орех

Молоко из лесного ореха – неплохой выбор с точки зрения сохранения воды и с учетом особенности опыления деревьев.





“Ореховое молоко - очень маленький экологический след, особенно учитывая расход воды, потому что эти деревья растут возле крупных водоемов. А еще, если сравнить с миндальным молоком, миндаль нужно опылять пчелами, а здесь опыление происходит ветром”.

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Кокосовое молоко

Неплохой опцией считается кокосовое молоко, которое имеет хорошие экологические характеристики: кокосовые пальмы требуют небольшого количество воды и поглощают углекислый газ.





Тем не менее, поскольку кокосы растут только в тропических регионах, промышленное производство этого молока может разрушать среду обитания диких животных. Увеличение глобального спроса на кокосовое молоко, вероятно, окажет дальнейшее влияние на окружающую среду и дикую природу, и эти негативные моменты станут более заметными. Soy beans and soy milk Source: Pixabay/bigfatcat CC0

Соевое молоко

Соевое молоко оценивается очень неплохо с точки зрения экологического следа, когда учитывается использование воды, земли и влияние на глобальное потепление.





США и Бразилия являются крупнейшими поставщиками соевых бобов, но проблема в том, что очень большой их процент используется для кормления скота.





Диана говорит, что вполне можно было бы исключить из цикла животных: вместо того, чтобы скармливать соевые бобы коровам, а потом получать от них молоко, можно получать молоко напрямую из бобов.





“Во всем мире есть большая конкуренция за соевые бобы со сферой животноводства, потому что соевые продукты используются для кормления животных. В итоге мы видим вырубку лесов Амазонки для выращивания сои на корма животным, также как и в США, и в Китае. В соевом молоке есть все необходимые белки, нужные человеческому организму. Мы используем сою как корм, а потом едим мясо и пьем молоко животных. А могли бы кушать напрямую соевые продукты”. Source: AAP Image/Ryan Stuart

Конопляное молоко

Конопляное молоко – натуральный протеиновый продукт, произведённый из отборных семян конопли с лёгким ореховым вкусом и растительным ароматом. В конопляном молоке достаточно высокий уровень содержания Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, по сравнению с другими не молочными напитками





Ученые отмечают, что не только производство этого молока не наносит большого урона экологии, но и сами растения положительно влияют на почву.





“Конопляное молоко набирает популярность. Как и соевое, оно содержит все необходимые организму белки, но эти растения также помогают улучшить фертильность земли. Нам не нужно вносить много удобрений, а вместо этого можно использовать севооборот. И многие фермы уже внимательно изучают потенциал конопляных растений, способных улучшать почву”.





Производство конопляного молока требует больше воды, чем соя, но меньше, чем миндаль или производство животного молока. Несмотря на то, что конопля является одной из старейших сельскохозяйственных культур, особенно в Европе, ее выращивают сегодня в очень небольших количествах.

Молоко из зерна

Молоко на растительной основе можно изготовить практически из любого зерна, но рис и овес пользуются наибольшим спросом.





Однако для их производства требуется больше земли по сравнению с ореховым молоком.





Подобно сое, овес часто идет на корм животным.





“Овсяное молоко уже довольно популярно в некоторых странах и набирает популярность в Австралии. Оно имеет очень маленький экологический след”. Glass of milk Source: Pixabay Рисовое молоко проигрывает из-за использования большого количества воды, а также более высоких выбросов парниковых газов по сравнению с другими растительными вариантами, потому что на рисовых полях развиваются бактерии, производящие метан.





А еще Диана отмечает, что в некоторых случаях рисовое молоко может содержать недопустимый уровень мышьяка.





“У рисового молока больше экологический след, а еще проблема с мышьяком, который, при частом употреблении рисового молока, может в маленьких количествах накапливаться в организме”, - отмечает Диана.





Она говорит, что ученые не ставили целью изучение конкретных брендов, но и для здоровья, и для экологии лучшим выбором будут продукты органического происхождения.





“По видам мы не исследовали, но лучше выбирать органическое молоко, потому что производство органического молока не включает так много пестицидов, которые вредят окружающей среде”.





Не менее важно обращать внимание и на упаковку. К примеру именно упаковку обвиняют в 45% потенциальном вкладе в глобальное потепление при производстве миндального молока в Калифорнии.





А главное послание исследователей – это не зацикливаться на одном конкретном виде, а использовать разное молоко. И вот почему:

Если люди сосредоточатся только на одном виде, то это приведет опять к большой проблеме для окружающей среды. Ведь все эти производители тоже будут переходить на конкретный вид, который самый популярный.