Петиция за включение родителей в список ближайших родственников набрала 61 тысячу подписей

"Airport meeting III" by TheLawleys is licensed under CC BY 2.0

"Airport meeting III" Source: Flickr/Ernie & Katy Newton Lawley CC BY-SA 2.0

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Катерина Дмитриева входит в состав администрации группы, которая добивается для родителей граждан и резидентов Австралии права въезжать в страну без специальных разрешений как близким родственникам.

Петиция с просьбой включить родителей в список ближайших родственников, которые могут въезжать в Австралию без специальных разрешений, набрала более 61 тысячи подписей на сайте австралийского парламента.

Одна из администраторов группы, которая выступила инициатором сбора подписей, - представительница русскоязычной комьюнити Австралии Катерина Дмитриева. Мы связались с Катериной, чтобы узнать её видение вопроса, а также получили официальный комментарий от Пограничной службы Австралии.

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