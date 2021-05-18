Петиция за включение родителей в список ближайших родственников набрала 61 тысячу подписей

Петиция с просьбой включить родителей в список ближайших родственников, которые могут въезжать в Австралию без специальных разрешений, набрала более 61 тысячи подписей на сайте австралийского парламента.





Одна из администраторов группы, которая выступила инициатором сбора подписей, - представительница русскоязычной комьюнити Австралии Катерина Дмитриева. Мы связались с Катериной, чтобы узнать её видение вопроса, а также получили официальный комментарий от Пограничной службы Австралии.





Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?





Перейдите по этой ссылке , чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:





ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах!





