Акции за Навального: реакция посольства РФ в Австралии и мнения из России и США

Thousands of Russians rally for Alexei Navalny's release.

Source: AP

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В среду, 21 апреля, в России, Австралии и по всему миру прошли акции в поддержку Алексея Навального, который отбывает наказание в колонии.

В этом подкасте:

  • комментарий пресс-атташе Посольства России в Австралии Ильи Рощенкова;
  • мнение участников акций в поддержку оппозиционного политика из России и США.
Подробный репортаж с акций 21 апреля в Австралии слушайте здесь:
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Как прошли акции в поддержку Алексея Навального в Австралии и Новой Зеландии

В подкасте упоминается статья SBS News о протестах против смертей представителей коренных народов Австралии в заключении, которые проходили по всей стране 10 апреля. Прочитать статью и посмотреть фото и видео с мест событий можно
по ссылке
.
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Мы также выбрали для вас самые яркие фотографии с акций в поддержку Алексея Навального в австралийских городах.
Protests in support of Alexei Navalny in Melbourne
Протестующие 21 апреля на Federation Square в Мельбурне. Photo by Petr Kuzmin. Source: Supplied by Petr Kuzmin
Protests in support of Alexei Navalny in Melbourne
Участники акции в Мельбурне вывесили на мосту над рекой Ярра баннер в поддержку Алексея Навального с текстом "Save Navalny". Source: Supplied by Petr Kuzmin
Protests in support of Alexei Navalny in Adelaide
Протестующие в Аделаиде. Source: Supplied by Liliana Ciobanu
Protests in support of Alexei Navalny in Aukland
Жители новозеландского Окленда также присоединились к акции. Фото Ольги Кокориной. Source: Supplied by Olga Kokorina
Protests in support of Alexei Navalny in Perth
Протестующие в Перте с флагами Австралии, России и Беларуси. На одном из плакатов написано: "Потеря каждого человека - это потеря целой вселенной". Source: Supplied by the author who prefers not to be named.
Protests in support of Alexei Navalny in Sydney
Акция в Сиднее прошла у стен Генерального консульства РФ в Австралии. Source: Supplied by I.Fomin


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