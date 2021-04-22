Акции за Навального: реакция посольства РФ в Австралии и мнения из России и США

В этом подкасте:





комментарий пресс-атташе Посольства России в Австралии Ильи Рощенкова;

мнение участников акций в поддержку оппозиционного политика из России и США.

Подробный репортаж с акций 21 апреля в Австралии слушайте здесь:

READ MORE Как прошли акции в поддержку Алексея Навального в Австралии и Новой Зеландии

В подкасте упоминается статья SBS News о протестах против смертей представителей коренных народов Австралии в заключении, которые проходили по всей стране 10 апреля. Прочитать статью и посмотреть фото и видео с мест событий можно по ссылке .

Мы также выбрали для вас самые яркие фотографии с акций в поддержку Алексея Навального в австралийских городах. Протестующие 21 апреля на Federation Square в Мельбурне. Photo by Petr Kuzmin. Source: Supplied by Petr Kuzmin Участники акции в Мельбурне вывесили на мосту над рекой Ярра баннер в поддержку Алексея Навального с текстом "Save Navalny". Source: Supplied by Petr Kuzmin Протестующие в Аделаиде. Source: Supplied by Liliana Ciobanu Жители новозеландского Окленда также присоединились к акции. Фото Ольги Кокориной. Source: Supplied by Olga Kokorina Протестующие в Перте с флагами Австралии, России и Беларуси. На одном из плакатов написано: "Потеря каждого человека - это потеря целой вселенной". Source: Supplied by the author who prefers not to be named. Акция в Сиднее прошла у стен Генерального консульства РФ в Австралии. Source: Supplied by I.Fomin





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