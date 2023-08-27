SBS Cats: Интеллигентная Шуша, которую перевезли из города жить в палатке

Юлия Линовская с семьей прожили 13 лет в Мельбурне. А потом купили землю на острове и уехали жить в окружении дикой природы, в палатках. Вместе с ними в палатки переехали и их домашние животные.



Послушать историю семьи кошки Шуши Зов природы: Мы уехали из города и уже полтора года живем в палатке на острове в Южной Австралии

Кот, в отличие от кошки Шуши, быстро влился и вполне доволен новым образом жизни

Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.



