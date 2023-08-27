SBS Cats: Интеллигентная Шуша, которую перевезли из города жить в палатке

CATS.jpg

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

SBS Cats — это немного терапия, немного развлечение, но, в первую очередь, возможность послушать про разных невероятных кошек и их жизнь. В четвертом эпизоде — история кошки Шуши, которая не очень собиралась, но переехала жить в палатку в лесу из комфортной квартиры в Мельбурне.

Юлия Линовская с семьей прожили 13 лет в Мельбурне. А потом купили землю на острове и уехали жить в окружении дикой природы, в палатках. Вместе с ними в палатки переехали и их домашние животные.
Послушать историю семьи кошки Шуши

Зов природы: Мы уехали из города и уже полтора года живем в палатке на острове в Южной Австралии

368788794_1606102326567096_3003197993246879289_n.jpg
Кот, в отличие от кошки Шуши, быстро влился и вполне доволен новым образом жизни
Другие эпизоды серии SBS Cats

SBS Cats: Биолог Катя и кошка Далия

SBS Cats: Сима Цыскина и Хранительница Мельбурна

SBS Cats: Ирина Козыревич и кот с осциллографом

Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.
Share

Latest podcast episodes

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — эфир от 26.08.2023

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 26.08.2023

A spontaneous memorial dedicated to the head of the PMC "Wagner" Yevgeny Prigozhin, who died in a plane crash, in front of the former office of the "PMC Wagner Center" on Zolnaya Street.

Реакция на возможную гибель Пригожина

A dried up dam at Cottonvale apple orchard, outside Brisbane

Жара, засуха и бедность - такое будущее ждет Австралию?