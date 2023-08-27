SBS Cats: Интеллигентная Шуша, которую перевезли из города жить в палатке

Юлия Линовская с семьей прожили 13 лет в Мельбурне. А потом купили землю на острове и уехали жить в окружении дикой природы, в палатках. Вместе с ними в палатки переехали и их домашние животные.
Послушать историю семьи кошки Шуши
Зов природы: Мы уехали из города и уже полтора года живем в палатке на острове в Южной Австралии
Кот, в отличие от кошки Шуши, быстро влился и вполне доволен новым образом жизни
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SBS Cats: Биолог Катя и кошка Далия
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