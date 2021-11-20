Зависимость от соцсетей. Можно ли ее побороть?

Olga Koronovskaia

Psychotherapist from Canberra Olga Koronovskaia Source: Photo by Olga Koronovskaia

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Нам на почту поступило анонимное сообщение «Муж все время сидит в соцсетях - за кофе, за обедом, за ужином, в туалете, вечером, перед сном. Я сначала отшучивалась, теперь реально скандалим, но он при любой возможности в Facebook. Как это остановить?» За помощью мы обратились к психотерапевту из Канберры Ольге Короновской.

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Свой вопрос можно задать анонимно. Хочу обратить ваше внимание на то, что ответы на вопросы в нашей рубрике носят рекомендательный характер и не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую за консультацией к специалисту.
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