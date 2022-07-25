Надежды "на еще одно продление". Дедлайн подачи на гуманитарную визу для украинцев приближается

Anastasiia Kozina arrived in Australia soon after the war began in Ukraine

Anastasiia Kozina arrived in Australia soon after the war began in Ukraine Source: SBS

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Многие украинцы, бежавшие в Австралию, обеспокоены тем, что будет, когда в конце месяца истечет срок подачи документов на получение гуманитарной визы. Те, кто уже здесь, могут подать заявление на получение визы, но многие опасаются, что семья и друзья, которые все еще находятся в Украине, не смогут к ним присоединиться.

ТРАНСКРИПТ

Анастасия Козина приехала в  Австралию с двумя сыновьями, Максимом и Никитой, вскоре после начала войны. Они зовут страну своим домом.

"Однажды вы просыпаетесь утром, а там война. Очень тяжело жить в стране, где нет стабильности, когда ты не можешь быть уверен. Я даже не говорю о финансовой стороне. Я говорю о безопасности, о безопасности жизни".

Она полагалась на поддержку местного сообщества в Морнингтоне к юго-востоку от Мельбурна.
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Сейчас Анастасия волонтерит в местном общественном центре, где, по ее словам, она снова чувствует себя частью сообщества.

Ее сыновья ходят в школу, занимаются футболом и гимнастикой.

Но, поскольку мужчинам запрещено покидать страну, ее мужу пришлось остаться.

Будучи на четвертом месяце беременности, она беспокоится, что он не сможет присутствовать при родах.

"Мой муж сказал, когда ты родишь, я обязательно приеду и буду здесь, но как он сюда попадет? Даже если он приедет на три недели... В Украине нет работы, он не сможет привезти из Украины деньги, чтобы заплатить за что-либо. А когда он приедет, мы будем семьей из пяти человек, и работы не будет... И, честно говоря, я немного в стрессе. Я паникую:что делать, когда я рожу?"
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Лори Ноуэлл из организации поддержки AMES говорит, что приближающийся крайний срок подачи документов на шуманитарную визу имеет последствия для членов семьи украинцев, оставшихся дома.

"Есть некоторая тревожность по этому поводу, и мы устали активизировать процесс помощи в подаче этих заявлений. При этом в последние несколько недель мы видим, что все начяало ускоряться, и процесс обработки виз становится обрабатывается намного быстрее"

Наталья Полозюк, историю которой мы подробно рассказывали, потеряла сестру несколько недель назад после того, как в здание, где она работала, в Днепре попала ракета.
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"У нее не было шансов выжить - ни у кого не было шансов выжить, потому что ракета просто прошла через офис через 3-й этаж. Все было разбито, здание буквально разваливалось на части".

У сестры остались муж и 13-летняя дочь.

У г-жи Полозюк есть виза для матери, но после смерти сестры ее семья сомневается, уезжать или нет.

Крайний срок подачи на гуманитарную визу приближается, в то время как семья пытается справиться с горем.

"Я жду паспорта, я все равно буду делать визы, и я надеюсь, что что-то может случиться, еще одно продление или что-то в этом роде, потому что, к сожалению, жить с туристической визой - это не вариант, это возможность для моей мамы отдохнуть, но это не вариант для моего зятя или моей племянницы, которой нужно идти в школу, у нее будет 9 класс в этом году, там школа начнется через месяц, и ее отцу нужно найти работу".
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  • С 23 февраля гражданам Украины было выдано более 8500 виз, в основном временных.
  • Более 3700 владельцев виз в настоящее время находятся в Австралии.
  • По состоянию на 19 июля, было выдано более 2400 гуманитарных виз, которые позволяют людям работать, учиться и иметь доступ к Medicare и Centrelink.
  • Министерство внутренних дел сообщает, что те, кто не смог принять предложение о переходе на гуманитарную визу до установленного срока, 31 июля, могут запросить информацию об альтернативных вариантах получения визы.
  • Правительство также подтвердило свою неизменную приверженность работе с украинским комьюнити, чтобы обеспечить возможность предоставления постоянных виз в нужное время.
  • Многие украинцы надеются когда-нибудь вернуться домой.
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