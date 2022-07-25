Надежды "на еще одно продление". Дедлайн подачи на гуманитарную визу для украинцев приближается

ТРАНСКРИПТ
Анастасия Козина приехала в Австралию с двумя сыновьями, Максимом и Никитой, вскоре после начала войны. Они зовут страну своим домом.
"Однажды вы просыпаетесь утром, а там война. Очень тяжело жить в стране, где нет стабильности, когда ты не можешь быть уверен. Я даже не говорю о финансовой стороне. Я говорю о безопасности, о безопасности жизни".
Она полагалась на поддержку местного сообщества в Морнингтоне к юго-востоку от Мельбурна.
Сейчас Анастасия волонтерит в местном общественном центре, где, по ее словам, она снова чувствует себя частью сообщества.
Ее сыновья ходят в школу, занимаются футболом и гимнастикой.
Но, поскольку мужчинам запрещено покидать страну, ее мужу пришлось остаться.
Будучи на четвертом месяце беременности, она беспокоится, что он не сможет присутствовать при родах.
"Мой муж сказал, когда ты родишь, я обязательно приеду и буду здесь, но как он сюда попадет? Даже если он приедет на три недели... В Украине нет работы, он не сможет привезти из Украины деньги, чтобы заплатить за что-либо. А когда он приедет, мы будем семьей из пяти человек, и работы не будет... И, честно говоря, я немного в стрессе. Я паникую:что делать, когда я рожу?"
Лори Ноуэлл из организации поддержки AMES говорит, что приближающийся крайний срок подачи документов на шуманитарную визу имеет последствия для членов семьи украинцев, оставшихся дома.
"Есть некоторая тревожность по этому поводу, и мы устали активизировать процесс помощи в подаче этих заявлений. При этом в последние несколько недель мы видим, что все начяало ускоряться, и процесс обработки виз становится обрабатывается намного быстрее"
Наталья Полозюк, историю которой мы подробно рассказывали, потеряла сестру несколько недель назад после того, как в здание, где она работала, в Днепре попала ракета.
"У нее не было шансов выжить - ни у кого не было шансов выжить, потому что ракета просто прошла через офис через 3-й этаж. Все было разбито, здание буквально разваливалось на части".
У сестры остались муж и 13-летняя дочь.
У г-жи Полозюк есть виза для матери, но после смерти сестры ее семья сомневается, уезжать или нет.
Крайний срок подачи на гуманитарную визу приближается, в то время как семья пытается справиться с горем.
"Я жду паспорта, я все равно буду делать визы, и я надеюсь, что что-то может случиться, еще одно продление или что-то в этом роде, потому что, к сожалению, жить с туристической визой - это не вариант, это возможность для моей мамы отдохнуть, но это не вариант для моего зятя или моей племянницы, которой нужно идти в школу, у нее будет 9 класс в этом году, там школа начнется через месяц, и ее отцу нужно найти работу".
- С 23 февраля гражданам Украины было выдано более 8500 виз, в основном временных.
- Более 3700 владельцев виз в настоящее время находятся в Австралии.
- По состоянию на 19 июля, было выдано более 2400 гуманитарных виз, которые позволяют людям работать, учиться и иметь доступ к Medicare и Centrelink.
- Министерство внутренних дел сообщает, что те, кто не смог принять предложение о переходе на гуманитарную визу до установленного срока, 31 июля, могут запросить информацию об альтернативных вариантах получения визы.
- Правительство также подтвердило свою неизменную приверженность работе с украинским комьюнити, чтобы обеспечить возможность предоставления постоянных виз в нужное время.
- Многие украинцы надеются когда-нибудь вернуться домой.