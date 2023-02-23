Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История шестая

БЕСПЛАТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В АВСТРАЛИИ
- Lifeline — круглосуточная психологическая помощь — 13 11 14
- Beyond Blue — в случае суицидальных мыслей — 1300 22 4636
- QLife — психологическая помощь для квир-людей — 1800 184 527
Напоминаем вам, что в военное время невозможно оперативно проверить достоверность информации.
Предыдущие эпизоды серии
Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История пятая
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