Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История шестая

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Source: Provided by Renee Dixson

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В преддверии World Pride 2023 в Сиднее мы собрали для вас несколько историй представителей украинского сообщества ЛГБТК+. В последнем эпизоде — история небинарного человека Рене Диксон из Канберры, которые помогали спасать квир-людей из Херсона.

БЕСПЛАТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В АВСТРАЛИИ
  • Lifeline — круглосуточная психологическая помощь — 13 11 14
  • Beyond Blue — в случае суицидальных мыслей — 1300 22 4636
  • QLife — психологическая помощь для квир-людей — 1800 184 527
Напоминаем вам, что в военное время невозможно оперативно проверить достоверность информации.

Предыдущие эпизоды серии

Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История пятая

Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История четвертая

Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История третья

Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История вторая

Украинские ЛГБТК+ в оккупированных Россией территориях. История первая

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 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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