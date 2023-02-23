Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История шестая

БЕСПЛАТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В АВСТРАЛИИ Lifeline — круглосуточная психологическая помощь — 13 11 14

Beyond Blue — в случае суицидальных мыслей — 1300 22 4636

QLife — психологическая помощь для квир-людей — 1800 184 527

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