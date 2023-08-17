Референдум о Голосе Коренных народов: Как и зачем будет проходить?

В Австралии скоро пройдет референдум, на котором граждан попросят решить, согласны ли они внести поправку в Конституцию и признать Коренные народы путем создания представительного органа — Голос Коренных народов Парламенте.





Члены органа будут выбираться общинами коренных народов для представления их интересов при консультировании парламента во время разработки законов, затрагивающих их интересы.





Эван Экин-Смит— представитель Австралийской избирательной комиссии. Г-н Экин-Смит объясняет важность референдума в этом процессе.





«Референдум — это общенациональное голосование по конкретному вопросу о возможных поправках в Конституцию Австралии».



Единственный способ изменить Конституцию — это голосование. Парламент не имеет на это полномочий. Эван Экин-Смит, Австралийская избирательная комиссия

Конституция устанавливает, как работает федеральное правительство. Она определяет основу взаимодействия Содружества, штатов и граждан; включая законы, которые могут быть приняты парламентами штатов и федеральным парламентом.





В ходе референдума австралийцам будет предложено ответить «да» или «нет» на следующий вопрос:





«Предлагается закон: изменить Конституцию, чтобы признать первые народы Австралии, учредив Голос Коренных жителей и жителей островов Торресова пролива.





Вы одобряете это предложенное изменение?»



A supporter is seen with the Aboriginal flag painted on her face in support of the vote hold placards during a Yes 23 community event in support of an Indigenous Voice to Parliament, in Sydney, Sunday, July 2, 2023. (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE Представитель Австралийской избирательной комиссии г-н Экин-Смит объясняет, что для успеха референдума его должно поддержать двойное большинство.





«Необходимо большинство голосов «за» как на национальном уровне, так и большинство голосов «за» в большинстве штатов. Таким образом, по крайней мере четыре из шести австралийских штатов должны проголосовать “да”» — объясняет г-н Экин-Смит.





«Жители Австралийской столичной территории и Северных территорий голосуют, как и любые другие граждане Австралии, и отмечают «да» или «нет» в бюллетене для голосования. Но голоса этих территорий засчитываются только для национального большинства. Голоса территорий по-прежнему невероятно важны для национального большинства».





Голос Коренных народов в парламенте будет гендерно сбалансированным представительным органом, избранным общинами Коренных народов для представления их интересов в парламенте. Голос будет консультировать парламент по вопросам, непосредственно касающимся Коренных народов.



Голос не будет иметь права принимать законы, налагать вето на решения или выделять финансирование. Парламент продолжит работу в обычном режиме.





Профессор Меган Дэвис — представительница народа Коббл Коббл и заведующая кафедрой конституционного права в Университете Нового Южного Уэльса.





Г-жа Дэвис входила в состав Экспертной группы по признанию Коренных народов и жителей островов Торресова пролива в Конституции. Эта комиссия выдвинула предложение о Голосе в парламенте.





Она говорит, что другие страны уже успешно внедрили аналогичные модели.





«Это распространенная реформа демократических систем во всем мире, чтобы гарантировать, что голоса Коренных народов будут услышаны, когда правительства принимают законы и политику в отношении них».



Одна из причин, по которой мы не смогли сократить разрыв в качестве жизни — правительство очень редко консультируется с сообществами, когда они принимают законы и политику в их отношении. Профессор Меган Дэвис

Коренные народы Австралии придерживаются самых разных политических взглядов, некоторые не согласны с предложением о референдуме.





В их число входят видные политики из числа Коренных народов. Сенатор-либерал от Северной территории Джасинта Прайс и бывший лидер лейбористов Уоррен Мандин являются участниками кампании «Нет». Они утверждают, что «Голос» мало что сделает для решения существующих проблем Коренных народов.





По мере приближения референдума, кампании «Да» и «Нет» будут представлять различные аргументы за и против «Голоса», и все домохозяйства Австралии получат по почте специальные брошюры .



Country Liberal Party Senator Jacinta Nampijinpa Price walks with a young Indigenous woman wearing an Australian flag ahead of a press conference at Parliament House in Canberra, Wednesday, March 22, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE Эван Экин-Смит из Австралийской избирательной комиссии, говорит что Комиссия разрабатывает информационную кампанию для более 17 миллионов австралийцев, зарегистрированных для голосования.





«В день референдума у нас будут доступны тысячи избирательных участков по всей стране.





«В течение нескольких недель, предшествующих референдуму, также будут доступны пункты досрочного голосования. Поэтому, если вы не сможете прийти проголосовать в объявленный день, вы можете лично проголосовать в пункте досрочного голосования. Мы будем способствовать голосованию за границей, удаленному мобильному голосованию, будет также доступно голосование по почте, и также голосование по телефону для граждан с ограниченными возможностями зрения».



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Пэт Калланан из Австралийской избирательной комиссии объясняет разнообразие ресурсов, которые будут доступны для избирателей.





«Мы собираемся перевести информационные ресурсы на более чем 30 языков, которые будут доступны на нашем веб-сайте. Также будут доступны услуги переводчиков для вопросов по телефону».





Если вы зарегистрированы для участия в выборах, вы также имеете право голосовать на референдуме.





Голосование на референдуме является обязательным для зарегистрированных граждан.





«По сути, вы просто должны быть гражданином Австралии. Но мы рекомендуем — если вы переехали или если вы не уверены, актуальна ли ваша регистрация, вы можете проверить свою регистрацию на сайте избирательной комиссии и можете убедиться, что все ваши регистрационные данные актуальны».





Г-н Экин-Смит считает важным участвовать в дебатах и проводить свое исследование вопроса.





«На самом деле подумайте на эту тему. Этим и отличается референдум от выборов. Вы не думаете о кандидатах, которых вы могли бы захотеть избрать, вы думаете о проблеме».



Исследуйте, подумаете о том, хотите ли вы проголосовать «за» или «против» и убедитесь, что вы пришли на референдум достаточно информированными. Эван Экин-Смит, Австралийская избирательная комиссия

Г-н Каллахан добавляет, что важно отметить, что результат является обязательным.





«Важно иметь свое слово, независимо от того, как вы голосуете; Избирательной комиссии все равно, как люди голосуют, все, что нам нужно, это то, чтобы люди пришли и проголосовали. Это действительно особенная вещь — иметь возможность высказать свое мнение. Так что мы призываем людей отнестись к этому серьезно».

