Что необходимо сделать при переезде из штата в штат в Австралии?

Key Points Переезд в новый штат включает в себя значительный процесс адаптации.

Законы, правила и поставщики услуг могут различаться от штата к штату.

Переезд в новый штат может повлечь за собой непредвиденные расходы.

Заранее изучите сервисы и законы. Это поможет обеспечить плавную адаптацию.

Количество людей, переезжающих из штата в штат, растет. По данным Австралийского статистического бюро, люди, родившиеся за границей, с большей вероятностью переедут внутри страны, чем родившиеся в Австралии.





Переезд в новый штат включает в себя значительный процесс адаптации, схожий с переездом в новую страну. Так как законы, правила и поставщики услуг могут различаться от штата к штату.



Важно уведомить все службы о смене адреса жительства

Также стоит подумать о том, чтобы организовать переадресацию почты со старого адреса на новый. Лори Ноуэлл, менеджер по связям с общественностью организации, AMES Australia

a young couple unpack their belongings as they settle into their new loft apartment . Credit: E+ Г-н Ноуэлл добавляет, что большинство изменений можно легко сделать онлайн, что сэкономит силы и время.





Важно помнить, что голосование в Австралии является обязательным. Каждый раз при переезде, вы обязаны обновлять свой адрес в списке избирателей , иначе ваше имя может быть удалено, и вы не сможете голосовать.





«Вам нужно сообщить Австралийской избирательной комиссии о своем переезде, а затем, когда вы переедете в новый штат, вам нужно зарегистрироваться в этом штате, чтобы иметь возможность голосовать. Технически голосовать обязательно, поэтому вас могут оштрафовать, если вы не зарегистрируетесь» — объясняет г-н Ноуэлл.



Бюджет на переезд

Переезд в новый штат может повлечь за собой непредвиденные расходы.





Это может включать транспортные расходы, проживание и сервисные сборы за смену документов, таких как водительские права и регистрация автомобиля.





Паллави Таккар переехала в Сидней из Индии, но затем ради новой работы переехала в Мельбурн.





Она рекомендует подготовить на переезд отдельный бюджет, чтобы избежать финансовых неожиданностей.





«Поскольку это был большой переезд из одного штата в другой, было важно подготовить под это отдельный бюджет. Мы потратили около 10 тысяч долларов на переезд» — рассказывает она.



Flat lay of real estate concept ***These documents are our own generic designs. They do not infringe on any copyrighted designs. Source: iStockphoto / Rawpixel/Getty Images/iStockphoto Перед переездом узнайте у своих страховых компаний о любых изменениях, которые могут произойти при переезде в другой штат.





Страховые взносы и поставщики услуг могут различаться, поэтому важно убедиться, что ваше страховое покрытие остается адекватным и подходит для вашей жизни в новом штате.



Изучите образовательные системы

Если у вас есть дети школьного возраста или взрослый проходит определенную образовательную программу, стоит знать о системе в конкретном штате, в который вы переезжаете.





В Австралии действует национальная учебная программа, независимо от того, где вы живете и какую школу посещают ваши дети. Тем не менее, условия, сертификаты и предметы могут различаться.





Ознакомьтесь с образовательной системой заранее, и это обеспечит более плавную адаптацию для вас и вашей семьи.



Строгие законы о карантине

Важно помнить, что в Австралии действуют одни из самых строгих законов о карантине в мире, и они также применяются при перемещении между штатами.





Рекомендуется оставлять растения, продукты животного происхождения и сельскохозяйственную технику, которые могут содержать определенные загрязнители.





На специализированном сайте правительства Австралии содержится подробная информация по карантинным ограничениям.



Найдите сеть поддержки

Переезд — это процесс, одновременно захватывающий и сложный. Некоторые семьи мигрантов стремятся присоединиться к культурным сообществам, чтобы получить определенную поддержку.





Социальные сети могут стать полезными ресурсами для получения практических советов от местных жителей.





Г-жа Таккар говорит, что социальные сети помогли ей в некоторых практических аспектах и при поиске жилья.





«По сути я просто разместила свой запрос на фейсбуке, и люди были достаточно любезны и написали много предложений. Для нас было важно жить рядом с центром города, поэтому переезд в отдаленные районы был исключен».



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Воспользуйтесь услугами организаций по переезду и адаптации

По словам г-на Ноуэлла, помимо форумов сообщества также могут помочь поставщики услуг по расселению и ресурсные центры для мигрантов.





Поставщики услуг по переезду и ресурсные центры для мигрантов могут стать ценными союзниками во время вашего переезда из штата в штат.





Эти организации могут оказать помощь, дать совет и доступ к услугам письменного и устного перевода, что особенно важно для тех, кто порой сталкивается с языковым барьером.

