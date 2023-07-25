Что необходимо сделать при переезде из штата в штат в Австралии?

SG Moving Interstate - A young woman is packing her moving boxes

Settlement in a new country is a significant process, so moving interstate can feel like settling twice. Credit: Catherine Delahaye/Getty Images

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Каждый год сотни тысяч австралийцев переезжают в другие штаты. Причины могут быть разные — образ жизни, семья или необходимость поддержки сообщества, новое место работы или учебы. Законы, правила и поставщики услуг могут различаться от штата к штату. Изучаем, что важно учитывать, чтобы переезд прошел как можно более гладко.

Key Points
  • Переезд в новый штат включает в себя значительный процесс адаптации.
  • Законы, правила и поставщики услуг могут различаться от штата к штату.
  • Переезд в новый штат может повлечь за собой непредвиденные расходы.
  • Заранее изучите сервисы и законы. Это поможет обеспечить плавную адаптацию.
Количество людей, переезжающих из штата в штат, растет. По данным Австралийского статистического бюро, люди, родившиеся за границей, с большей вероятностью переедут внутри страны, чем родившиеся в Австралии.

Переезд в новый штат включает в себя значительный процесс адаптации, схожий с переездом в новую страну. Так как законы, правила и поставщики услуг могут различаться от штата к штату.

Важно уведомить все службы о смене адреса жительства

«Важно оповестить не только своих друзей о смене адреса, но, возможно, ваш банк и
службу Centrelink
, если вы получаете определенные государственные выплаты. Также определенные категории виз включают это в перечень обязательного требования —
чтобы иммиграционный отдел был проинформирован о новом адресе
. Также
служба Medicare должна знать ваш текущий адрес
» — объясняет Лори Ноуэлл, менеджер по связям с общественностью организации
AMES Australia
, предоставляющей услуги по переезду и интеграции в Австралии.
Также стоит подумать о том, чтобы организовать переадресацию почты со старого адреса на новый.
Лори Ноуэлл, менеджер по связям с общественностью организации, AMES Australia
new apartment selfie time
a young couple unpack their belongings as they settle into their new loft apartment . Credit: E+
Г-н Ноуэлл добавляет, что большинство изменений можно легко сделать онлайн, что сэкономит силы и время.

Важно помнить, что голосование в Австралии является обязательным. Каждый раз при переезде,
вы обязаны обновлять свой адрес в списке избирателей
, иначе ваше имя может быть удалено, и вы не сможете голосовать.

«Вам нужно сообщить Австралийской избирательной комиссии о своем переезде, а затем, когда вы переедете в новый штат, вам нужно зарегистрироваться в этом штате, чтобы иметь возможность голосовать. Технически голосовать обязательно, поэтому вас могут оштрафовать, если вы не зарегистрируетесь» — объясняет г-н Ноуэлл.

Бюджет на переезд

Переезд в новый штат может повлечь за собой непредвиденные расходы.

Это может включать транспортные расходы, проживание и сервисные сборы за смену документов, таких как водительские права и регистрация автомобиля.

Паллави Таккар переехала в Сидней из Индии, но затем ради новой работы переехала в Мельбурн.

Она рекомендует подготовить на переезд отдельный бюджет, чтобы избежать финансовых неожиданностей.

«Поскольку это был большой переезд из одного штата в другой, было важно подготовить под это отдельный бюджет. Мы потратили около 10 тысяч долларов на переезд» — рассказывает она.
SG Moving Interstate - desk with keys and documents
Flat lay of real estate concept ***These documents are our own generic designs. They do not infringe on any copyrighted designs. Source: iStockphoto / Rawpixel/Getty Images/iStockphoto
Перед переездом узнайте у своих страховых компаний о любых изменениях, которые могут произойти при переезде в другой штат.

Страховые взносы и поставщики услуг могут различаться, поэтому важно убедиться, что ваше страховое покрытие остается адекватным и подходит для вашей жизни в новом штате.

Изучите образовательные системы

Если у вас есть дети школьного возраста или взрослый проходит определенную образовательную программу, стоит знать о системе в конкретном штате, в который вы переезжаете.

В Австралии действует национальная учебная программа, независимо от того, где вы живете и какую школу посещают ваши дети. Тем не менее, условия, сертификаты и предметы могут различаться.

Ознакомьтесь с образовательной системой заранее, и это обеспечит более плавную адаптацию для вас и вашей семьи.
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Строгие законы о карантине

Важно помнить, что в Австралии действуют одни из самых строгих законов о карантине в мире, и они также применяются при перемещении между штатами.

Рекомендуется оставлять растения, продукты животного происхождения и сельскохозяйственную технику, которые могут содержать определенные загрязнители.

На
специализированном сайте правительства Австралии
содержится подробная информация по карантинным ограничениям.

Найдите сеть поддержки

Переезд — это процесс, одновременно захватывающий и сложный. Некоторые семьи мигрантов стремятся присоединиться к культурным сообществам, чтобы получить определенную поддержку.

Социальные сети могут стать полезными ресурсами для получения практических советов от местных жителей.

Г-жа Таккар говорит, что социальные сети помогли ей в некоторых практических аспектах и при поиске жилья.

«По сути я просто разместила свой запрос на фейсбуке, и люди были достаточно любезны и написали много предложений. Для нас было важно жить рядом с центром города, поэтому переезд в отдаленные районы был исключен».
SG Moving Interstate - family packing moving boxes into car
Credit: Ariel Skelley/Getty Images

Воспользуйтесь услугами организаций по переезду и адаптации

По словам г-на Ноуэлла, помимо форумов сообщества также могут помочь поставщики услуг по расселению и ресурсные центры для мигрантов.

Поставщики услуг по переезду и ресурсные центры для мигрантов могут стать ценными союзниками во время вашего переезда из штата в штат.

Эти организации могут оказать помощь, дать совет и доступ к услугам письменного и устного перевода, что особенно важно для тех, кто порой сталкивается с языковым барьером.
Правительств предоставляет службу письменного и устного перевода. Эта служба бесплатная. Эти услуги также доступны онлайн. Если вы обратитесь в местные ресурсные центры или организации для мигрантов, такие как AMES в Виктории, они могут помочь вам с разными вопросами.
Лори Ноуэлл, менеджер по связям с общественностью, AMES Australia
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