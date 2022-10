Cómo parar el ciclo de la violencia de género con conductas ejemplares positivas

Presented by Esther Lozano

By Yumi Oba

Puntos destacados: La campaña “Stop it at the Start” tiene como objetivo romper el ciclo de la violencia animando a los adultos a tener influencias positivas en los jóvenes.

Debemos dejar las excusas y educar a los niños sobre el comportamiento respetuoso.

Hay recursos disponibles para ayudarte a entablar una conversación sobre estas conductas.

¿Cuántas veces hemos escuchado frases como “los chicos siempre se comportarán como chicos” o “no pasa nada, te pegó porque le gustas”, cuando se producen conductas irrespetuosas o agresivas hacia niñas o mujeres?





Los expertos advierten que, aunque estos dichos pueden parecer inofensivos en la superficie, sin saberlo, están normalizando la agresión como algo inherente a los niños o algo provocado por las niñas.





No todas las formas de falta de respeto conducen a la violencia, pero sabemos que la violencia comienza con la falta de respeto. Podemos poner fin a este ciclo deteniéndolo desde el principio.



¿Qué es la campaña “Stop it at the Start”?

La campaña Stop it at the Start (Páralo desde el principio), es una iniciativa del Consejo de Gobiernos de Australia, cuyo objetivo es romper el ciclo de toda violencia de género.





La campaña comenzó en 2016 después de que se revelaran impactantes estadísticas sobre la violencia contra las mujeres y los niños.





Según datos de la Oficina Australiana de Estadísticas:



Una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual, desde los 15 años, por parte de algún conocido.

Casi una de cada cuatro mujeres ha sido abusada emocionalmente por su pareja desde los 15 años.

Sabemos que, en promedio, una mujer es asesinada en Australia por su pareja actual o anterior cada 10 días. Assistant Minister for Social Services and Prevention of Family Violence, Justine Elliot.

“La única forma de ver una disminución continua es a través de un fuerte enfoque nacional para abordar la desigualdad de género y otras formas de discriminación y desventaja”, dijo a SBS la ministra adjunta de Servicios Sociales y Prevención de la Violencia Familiar, Justine Elliot.





Reconociendo que los comportamientos de los jóvenes están influenciados y moldeados por adultos, cuidadores y personas influyentes que los rodean, la campaña se dirige a los padres y familiares de niños entre 10 y 17 años, para reflexionar sobre sus actitudes y ser una influencia positiva.



Reconocer el ciclo de la violencia

“La violencia no solo comienza, sino que crece”, dice la Dra. Rosina McAlpine, experta en educación parental y autora de Inspired Children .





Habiendo crecido en un hogar donde la violencia se transmitió de su abuelo a su padre, la Dra. McAlpine ha experimentado en su propia piel el ciclo de violencia.





“Nuestro padre pertenecía a una generación en la que creían que la disciplina, el castigo corporal, era la forma de criar buenos hijos”.



Las generaciones pasadas creían que la disciplina y el castigo corporal eran la forma de criar buenos hijos. Credit: FluxFactory/Getty Images El castigo incluía el uso de cosas como cinturones y ramas o "simplemente mano dura".





Ella recuerda ir a la escuela con pantalones y mallas en verano para cubrir los moretones.





“Pero en esos días nadie decía nada, y para nosotros era bastante normal en nuestra comunidad".





“Puedes aprender muchas cosas disfuncionales, y ese es el caso de muchas personas en ese entorno. De niños nos adoctrinan sobre lo que es la vida familiar, lo que es aceptable y lo que no, y cuál es el camino correcto y cuál no”.





Lo que dificulta romper ese ciclo es que, al igual que el padre de la Dr. McAlpine, y otros muchos que infligen violencia, ellos creen que están haciendo lo correcto para criar buenos hijos.





Por lo tanto, ese ciclo puede continuar porque no saben educar de otra manera, explica.





Cuando era más joven, me preocupaba ser como mi papá. He pasado muchos años investigando y compartiendo enfoques de educación parental de apoyo. He roto el ciclo de violencia con mi familia. Dra Rosina McAlpine, experta en educación parental y autora de 'Inspired Children'.

Termina con las excusas

Poner excusas ante los comportamientos irrespetuosos o agresivos hacia las niñas puede moldear las creencias de los jóvenes sobre lo que es aceptable.





El intérprete de excusas en el sitio web de la campaña ilustra cómo el lenguaje puede tener un significado oculto.





Por lo tanto, una frase aparentemente inofensiva, "los chicos siempre se comportarán como chicos" puede ser interpretada por las niñas como "es justo lo que hacen los niños, debería acostumbrarme" o interpretada por los niños como "somos así, está bien".





La Dra. McAlpine dice que no debemos permitir estas excusas y por el contrario, educar a los niños sobre cómo actuar con un comportamiento respetuoso.



Los padres y cuidadores tienen la responsabilidad de educar a los niños sobre el respeto. Credit: MoMo Productions/Getty Images

Ten una conversación activa, abierta y continua

Parte de la campaña implica “fomentar una conversación activa, abierta y continua sobre las relaciones respetuosas y la igualdad de género”, dice la Sra. Elliot.





“Es importante iniciar ese diálogo”.





Las conversaciones sobre conductas irrespetuosas y agresivas con los niños nunca son fáciles. Pero los padres y cuidadores deben estar preparados para hablar y para hacerlo con frecuencia.





Nunca un niño es demasiado joven y nunca es demasiado tarde para hablar con tus hijos. Dr Rosina McAlpine

Uno de los recursos que proporciona la campaña es la guía de conversación. Es una herramienta que te ayuda a iniciar una conversación para responder y navegar por las respuestas de los niños.





Como maestros, como padres, en cada etapa, es importante no poner excusas, sino detenerse y educar, [y] tener esas conversaciones sobre lo que es un comportamiento respetuoso. Dra Rosina McAlpine

Entonces, si los hermanos están peleando, en lugar de restarle importancia a la situación usando "excusas", deténgase y pregúnteles, "¿fue ese el comportamiento correcto?", "¿fue respetuoso?", "¿cómo te sentirías si fueras tú?", sugiere la Dra. McAlpine.





También está la lista de verificación de respeto que permite a los padres y miembros de la familia identificar y comprender la opinión de un niño sobre el respeto, brindándole un lugar para iniciar una conversación.



Abordar el problema de manera culturalmente sensible

La tasa de violencia contra las mujeres y los niños suele ser más alta en ciertas comunidades cultural y lingüísticamente diversas (CALD), así como en los grupos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, dice la Sra. Elliot.





Los líderes de las comunidades CALD tienen un papel esencial que desempeñar para abordar estos temas de una manera culturalmente sensible.





Maria Dimopoulos es la presidenta de la junta de Safe and Equal , un organismo principal para los servicios especializados en violencia doméstica en Victoria.





Ella dice que al abordar la prevención primaria de la violencia doméstica contra las mujeres y los niños en estas comunidades, debemos hacerlo de manera que "se reconozca el papel de la cultura, el papel del asentamiento y las formas importantes en que el multiculturalismo podría impactar en esas experiencias".





En lugar de buscar nuestra cultura o fe como un déficit, ¿cómo usamos esos marcos para construir un compromiso fuerte y significativo en nuestras comunidades? Maria Dimopoulos, Presidenta de Safe and Equal

La campaña Stop it at the Start tiene recursos para las comunidades indígenas y en otros idiomas, y se puede encontrar en el sitio web de la campaña.



La campaña esta funcionando

Stop it at the Start ha entrado en la fase cuatro este año y la evaluación realizada hasta ahora ha encontrado que el 68 por ciento de todas las personas pudieron recordar un elemento de la actividad de la campaña.





"El 82 por ciento de las personas que vieron la campaña entendieron y aceptaron su papel de mostrar a los jóvenes cómo actuar con respeto", dice la Sra. Elliot.





Entonces, eduquemos a nuestros hijos sobre el comportamiento respetuoso. Al reconocer el ciclo de violencia, podemos detenerlo desde el principio y convertirnos en modelos positivos a seguir.





Servicios de apoyo





1800RESPECT 1800 737 732 or 1800respect.org.au





Lifeline 13 11 14 o lifeline.org.au





Para servicios de soporte en tu estado y territorio, presiona aquí





Si usted o alguien que conoce se ve afectado por acoso o agresión sexual, llame al 1800RESPECT al 1800 737 732 o visite