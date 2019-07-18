እሱራት ምንቅስቓስ ቤት ትምህርቲ ኣልድያእ ኣኽርያን ቤ/ክ እምነት ክርስቶስትን ኣብ ሓሽፈራይ፡ (ዜናታት)

Source: Keren City
Published 18 July 2019 at 7:24pm, updated 18 July 2019 at 7:29pm
Presented by Beyene Semere
Source: SBS
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ኣርእስታት ዜና፡ ሃለዋት ናይቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ዝተኣስሩ ኣባላት ቤተ ክርስትያን እምነተ ክርስቶስ ከረን። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ፡ ሕቶ ክልል ሲዳማ ዝምልስ ረፈረንደም ክካየድ ወሲኑ። መንግስቲ ኣውስትራሊያ ነቶም ሓጹር ሕርሻታት ዝጥሕሱ ተጣበቕቲ እንስሳታት ጽኑዕ መቕጻዕቲ ዘቕጽዕ ሕጊ የተኣታቱ፡፤ ኣብ ኣውስትራሊያ ዝርከቡ ህይወቶም ኣብ ሰንፈላል ዝርከብ ሓተትቲ ዑቕባን ስደተኛታትን መንግስቲ ከመሓይሾ ጉጅለታት ተጣበቕቲ ጸዊዖም። ኣመሪካ ምስ ኢራን ናይ ቁጠባ ኩናት ከፊታ ብምባል ናይ Iran's Minister ጉዳያት ወጻኢ ከሲሱ።
Published 18 July 2019 at 7:24pm, updated 18 July 2019 at 7:29pm
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