“’ኤሪሳት (EriSat) ምስዝኾነ መዲያ ይኹን ናይ ሜድያ ኪኢላ ክሰርሕ ድሉው እዩ።” ሳባ ተስፋዮሃንስ

Source: EriSat
Published 23 April 2019 at 10:21am
By Beyene Semere
Source: SBS
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ኣብዚ ቅሩብ እዋን ንፈለማ እዋን ብሳተላይት ተለቪዥን ዝቐርብ ሜድያታት ናብ ዉሽጢ ኤርትራ ብሳተላይት ምምሕልላፍ ተጀሚሩ ኣሎ። ሓደ ካብኡ ኤሪሳት ዝበሃል እዩ። ኤሪሳት ኣብዚ ቅሩብ እዋን ርእሱ ክኢሉ መዓልታዊ ናይ 24 ሰዓታት መደባት ብሳተላይት መደባት ከምዝጀመረን ካብ ዉሽጢ ኤርትራን ከባቢኡን ናይ ተኸታተልቲ ምስክርነት ከምተቐበሉን፡ ምስዝኾነይኹን ናይ ኤርትራ መዲያ ተጻባኢ ዘይኮነስ ተመላላኢን ብዙሑነት ሜድያ ዘረጋግጽ ምዃኑ ኣደ መምበር ቦርድ ኤሪሳት ወይዘሮ ሳባ ተስፋዮሃንስ ኣብዚ ቃለ መሕትት ገሊጻ ኣላ።
Published 23 April 2019 at 10:21am
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