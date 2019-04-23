ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“’ኤሪሳት (EriSat) ምስዝኾነ መዲያ ይኹን ናይ ሜድያ ኪኢላ ክሰርሕ ድሉው እዩ።” ሳባ ተስፋዮሃንስ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

EriSat

Source: EriSat

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 23 April 2019 at 10:21am
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages

ኣብዚ ቅሩብ እዋን ንፈለማ እዋን ብሳተላይት ተለቪዥን ዝቐርብ ሜድያታት ናብ ዉሽጢ ኤርትራ ብሳተላይት ምምሕልላፍ ተጀሚሩ ኣሎ። ሓደ ካብኡ ኤሪሳት ዝበሃል እዩ። ኤሪሳት ኣብዚ ቅሩብ እዋን ርእሱ ክኢሉ መዓልታዊ ናይ 24 ሰዓታት መደባት ብሳተላይት መደባት ከምዝጀመረን ካብ ዉሽጢ ኤርትራን ከባቢኡን ናይ ተኸታተልቲ ምስክርነት ከምተቐበሉን፡ ምስዝኾነይኹን ናይ ኤርትራ መዲያ ተጻባኢ ዘይኮነስ ተመላላኢን ብዙሑነት ሜድያ ዘረጋግጽ ምዃኑ ኣደ መምበር ቦርድ ኤሪሳት ወይዘሮ ሳባ ተስፋዮሃንስ ኣብዚ ቃለ መሕትት ገሊጻ ኣላ።

Published 23 April 2019 at 10:21am
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ