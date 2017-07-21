ሓፀርቲ ፀብፃባት ካብ ኢትዮጵያ

Amhara and Tigray Leaders (Tsegay) Source: Amhara and Tigray Leaders (Tsegay)
Published 22 July 2017 at 7:58am
By My Recording
Source: SBS
Available in other languages
አቀባብላ ፕረዝደንት ክልል አምሓራ አብ ትግራይ ንመናእሰይ ምሁራት ተጋሩ አቖጢዑ፡፡ ወናኒ ጋዜጣ ሪፖርተር አቶ አማረ አረጋዊን ነብስ ሄር አቶ ክፍሌ ወዳጆን አብ ምኽባር ናፅነት ፕረስ ኢትዮጵያን ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት እታ ሀገር አድሂቦም ንዘካዱዎ ቃልሲ አፍልጦን ናይ ክብሪ ሽልማትን ካብ ፕረዝደንት ኢትዮጵያ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ተቐቢሎም፡፡ ኢትዮጵያ በዝሒ ህዝባ እንተዘይመጢና ነቲ አብ 2025 አብ ማዕኸለዋይ ምዕባለ ናብ ዘለዋ ሀገራት ንምፅምባር እትገብሮ ዘላ ገስጋስ አይክዕወትን ተባሂሉ፡፡ ዝብሉ ዛዕባታት ዝድህስስ እዩ፡፡
Published 22 July 2017 at 7:58am
By My Recording
Source: SBS
Available in other languages
Share