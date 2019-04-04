ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ት.እ.ም.ት. ናብ ካዝና መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣትዋ ኣብ መቓብር ትግራዋይ ጥራሕ እዩ።” ዘፀኣት አናንያ

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Source: Tsegay Kinfe

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Published 4 April 2019 at 2:25pm
By Tsegay Kinfe
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“ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ቅዱስ ዕላማ ሒዛ እያ ተበጊሳ …. ህወሓት ግን ንህዝቢ ትግራይ ናይ ቁጠባ ፅግዕተኛ ንምግባር ተጠቂማትላ እያ፡፡ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ዝቐፀለ ድምፂ ማሕበራዊ ሚድያ ሐዚ ንዝተገበረ ሓዱሽ ተፀዋዕነታ ናብ ቤት ምኽሪ ትግራይ ይኹን ዝብል ውሳነ እቲ ናይ መንእሰይ ድምፂ ሓይሉ መዘራረቢ ዛዕባ ቤት ምኽሪ ትግራይ ኮይኑ እወንታዊ ኣፋፍኖት እዩ፡፡ ቅኑዕ ለውጢ ግን ቤት ምኽሪ ትግራይ ሓቀኛ ትግራዋይ ክኸውን ኣለዎ፡፡” ዘፀኣት አናንያ እዚ ትሕዝቶ ኣብ ዙርያ ጉዳይ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ (ትእምት) ምስ ዘፀኣት አናንያ ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ እዩ።

Published 4 April 2019 at 2:25pm
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