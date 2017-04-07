ኣብ ኣውስትራልያ ንምንባር ዝሕግዙ ሓበሬታታት፡ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ዘናሕስይሉ ሰብ የለን

Couple Source: Pixabay
Published 7 April 2017 at 12:38pm
By SBS Tigrinya
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መንእሰይ ኴንኩም ዋላ ዓበይቲ ምስ ነብሲ ወከፍ እተካይድዎ ሓድሽ ጾታዊ ርክብ ናብ ሓደጋ ምልካፍ ብጾታ ዝመሓላለፍ ረኽሲ/ሕማም sexually transmitted infection (S-T-I) ዝተቓላዕኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተኻየደ ሃገራዊ መጽናዕቲ ጥዕና 16% ካብ ኣውስትራልያውያን ኣብ ህይወቶም S-T-I ከምዘጋጥሞም የርኢ። ነቶም ካብ ጾታን ጾታዊ ርክብን ብግልጺ ዘይዝረበሉ ሕብረተሰብ ዝመጹ ሰባት ሕክምናዊ ሓገዝ ክሓቱ ኣጸጋሚ ክኾኖም ይኽእልዩ። ስለዚ S-T-I ከይሓልፈካ/ከይለኽፈካ ብኸመይ ተወግዶ፧
Published 7 April 2017 at 12:38pm
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