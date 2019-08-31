ኣብ ኤርትራ፡ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን እምነት ሚስዮንን ክመሓደራ ዝጸንሓ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ መንግስቲ ክርከባ መምርሒ ተዋሂቡ። (News)
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Published 31 August 2019 at 10:23pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ኣብ መላእ ሊቢያ ኲናት ከይውላዕ ዉዱብ ሕቡራት ሃገራት ስግኣቱ ገሊጹ። ኣብ ሱዳን ድሕሪ ዝተገብረ ህዝባዊ ናዕቢ ካብ ወርሒ ሰነ ንደሓር ብዙሓት ሃለዋቶም ከምዘይፍልጥ ተገሊጹ፡፤ ኣብ ኤርትራ፡ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን እምነት ሚስዮንን ክመሓደራ ዝጸንሓ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ መንግስቲ ክርከባ መምርሒ ተዋሂቡ።
Published 31 August 2019 at 10:23pm
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